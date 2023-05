La presencia más insólita en la coronación de Carlos III: el exmarido de Camilla

Los reyes Carlos y Camilla estuvieron arropados en su coronación por unas 2.300 personas. Un espectacular acontecimiento cuidado al detalle en el que la Reina contó con sus familiares más cercanos. Además de sus dos hijos, Tom Parker Bowles y Laura Lopes; , sus cinco nietos, su sobrina y su hermana, ese día también estuvo en la Abadía de Westminster su exmarido, Andrew Parker Bowles, la presencia, sin duda, más sorprendente del servicio religioso.

VER GALERÍA

A pesar de que el matrimonio de Camilla y Parker Bowles se disolvió en 1995, tras 22 años de unión, y de que ella lleva casada desde 2005 con el soberano británico, su ex y padre de sus dos hijos sigue estando muy presente en su vida y estuvo apoyándola en la que hasta la fecha ha sido su puesta de escena institucional más importante. Se sentó en la tercera fila en el lado destinado a los familiares y no estuvo junto a sus hijos y sus nietas -quienes ocuparon los primeros puestos-, sino junto a Ayesha Lalita Shand, la sobrina de Camilla, hija de su hermano fallecido. Los familiares de Carlos III se situaron a la izquierda del altar, mientras que el lado derecho se reservó para los de Camilla, es decir, a la misma altura y ocupando la misma posición que la Familia Real británica.

A Camilla y a su primer esposo se les ha visto en algunas ocasiones en público, casi siempre en compañía de sus hijos o de algún miembro de la Familia Real británica. De jóvenes, ambos frecuentaban los mismos círculos cercanos a los Windsor. Andrew tuvo en aquella época un romance con la princesa Ana y fue compañero de polo del entonces príncipe Carlos con el que también compartía pasión por las carreras de caballos.

VER GALERÍA

Para Andrew, la del sábado fue la segunda coronación de la que ha sido testigo después de que el 2 de junio de 1953 estuviera presente en la de Isabel II como paje de Lord Simonds, en aquel momento lord canciller general, al que llevó su corona. La madre del exmarido de Camilla era buena amiga del duque de Norfolk, el conde mariscal y organizador de las coronaciones, y como el lord canciller no tenía hijos sugirió que Andrew formara parte del séquito.

- Los otros protagonistas de la coronación de Carlos III

- El papel que Carlos III ha dado a Eugenia y Beatriz de York por su coronación

- ¿Qué tiene que ver William Wallace, una piedra viajera de 150 kilos y la coronación de Carlos III?

El lugar de los nietos y el sobrino nieto de la Reina

Los que sí estuvieron literalmente al lado de la Reina fueron sus nietos Gus y Louis, de 13 años. Los adolescentes son los hijos de su hija Laura y Harry Lopes, contable y exmodelo de ropa interior de Calvin Klein, que proviene de una estirpe aristocrática pues sus dos abuelos eran barones. Gus ayudó en la ceremonia a pesar de llevar el brazo vendado ya que días atrás se rompió un hueso mientras montaba en bici y tuvo que continuar con la inmovilización para recuperarse. Los dos, junto a Freddy, de su misma edad, tuvieron la misión de asistir a su abuela en la coronación. También fue paje de la Reina su sobrino nieto Arthur, de 10 años. Es el hijo mayor de Ben Elliot y su esposa Mary-Clare. El padre de Arthur es empresario y fue hasta septiembre de 2022 copresidente del Partido Conservador.

VER GALERÍA

Los uniformes de los pajes de la reina consorte rendían homenaje a algunas de las afiliaciones militares de la Casa Real. Gus Lopes y Arthur Elliot llevaron trajes basados en el uniforme de los Rifles, de los cuales la Reina es coronel en jefe. Por su parte, Louis Lopes y Freddy Parker Bowles vistieron chaquetas inspiradas en el uniforme de la Guardia de Granaderos, de los cuales el monarca es coronel en jefe, con puños dorados y una faja dorada y carmesí de oficial alrededor de la cintura.

Los hijos de la Reina y sus nietas quinceañeras

Los hijos de la Reina consorte llegaron a la Abadía junto con las nietas quinceañeras de Camilla, Lola Parker Bowles y Eliza Lopes, quien fue dama de honor en la boda del príncipe Guillermo y Kate Middleton. Son dos adolescentes de pelo largo de lo más estilosas que tienen una gran conexión con su abuela, con la que 'compiten' en juegos de palabras on line. Antes de este sábado, a todos ellos les vimos, acompañados de sus padres en septiembre de 2022 durante el funeral de Estado de Isabel II, donde dieron muestras de una gran seguridad, aplomo y saber estar.

VER GALERÍA

De los dos hijos que Camilla tuvo con Andrew Parker Bowles, es Tom, de 48 años, crítico gastronómico y escritor, el que ha alcanzado cierta popularidad en Reino Unido por ser jurado en talents show culinarios de televisión. Además, hace unas semanas salió en defensa de su madre cuando respondió a los dardos que el príncipe Harry había lanzado sobre la reina Camilla en su biografía. “No me importa lo que digan los demás, este no fue ningún tipo de juego a largo plazo. Se casó con la persona que amaba y eso fue lo que pasó”, manifestó en el podcast The News Agents.

VER GALERÍA

Por su parte, Laura Lopes, de 45 años, se dedica a promocionar a jóvenes artistas. Estudió Historia del Arte y Marketing en Oxford Brookes y después recaló durante unos meses en la Peggy Guggenheim Collection de Venecia. También ha trabajado como corresponsal de automovilismo en una revista británica hasta que en el año 2005 cofundó su propia galería de arte, Eleven, en el barrio londinense de Belgravia, en la que estuvo durante una década.

Annabel, la hermana y confidente de Camilla, y su sobrina Ayesha

Algo menos conocida, a pesar de ser una reconocida diseñadora de interiores en Reino Unido es Annabel Elliot, hermana de Camilla de 74 años, una de sus grandes confidentes. La decoradora tuvo que decir adiós para siempre al amor de su vida, Simon Elliot, que murió a principios de marzo a los 82 años. El matrimonio era muy afín a los Reyes desde hace muchos años e incluso los cuatro estuvieron juntos en Escocia durante la luna de miel del monarca y su esposa. Camilla quiso que su única hermana ejerciera de dama en la solemne ceremonia religiosa junto a Fiona Mary Petty-Titimaurice, Lady Lansdowne, que es una de las mujeres que integran su nueva Corte tras la eliminación de la figura de las damas de compañía.

VER GALERÍA

Las dos hermanas se enfrentaron a un duro momento en el año 2014 cuando su hermano, Mark Shand, perdió la vida en Nueva York tras golpearse la cabeza en una fatal caída. Su sobrina Ayesha, la hija que el escritor tuvo con la actriz francesa Clio Goldsmith, no quiso faltar a esta jornada tan importante para toda la familia,.