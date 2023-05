Se celebrará este sábado 6 de mayo en la Abadía de Westminster Los otros protagonistas de la coronación de Carlos III Los príncipes Guillermo y George, padre e hijo, primero y segundo en la línea sucesoria, tendrán papeles muy destacados durante la coronación de Carlos III, pero ellos no son los únicos que despiertan expectación

No hay duda: Carlos III es el gran protagonista de las celebraciones que se extenderán desde el viernes 5 hasta el lunes 8 de mayo en torno a su coronación, es lo justo, lleva setenta años como heredero a la corona británica y esta es su consagración definitiva. Sin embargo, no estará solo en este gran espectáculo: a su lado estará la reina Camilla, la protagonista inesperada, que también será coronada en una ceremonia más sencilla y breve; y desde una posición privilegiada de la Abadía de Westminster habrá otros grandes protagonistas, algunos con un papel destacado y otros no, aunque despierten enorme expectación.

El juramento del príncipe Guillermo

Para el príncipe Guillermo, convertido ya en príncipe de Gales, duque de Cornualles y duque de Rothesay (títulos inherentes al heredero de la Corona británica), la coronación de su padre supone también un paso más en su propio camino. Con el relevo en la institución, tras el fallecimiento de Isabel II el pasado septiembre, llegaron para él nuevas obligaciones, compromisos y privilegios, entre ellos el que escenificará el 6 de mayo en la Abadía de Westminster.

El príncipe de Gales seguirá los pasos de su abuelo, el fallecido príncipe Felipe, arrodillándose ante el soberano para rendirle homenaje y jurarle su compromiso pronunciando los siguientes votos: "Yo, Guillermo, príncipe de Gales, te prometo mi lealtad, fe y verdad. Te daré como tu señor de la vida y el cuerpo. Así que ayúdame Dios". El heredero al trono es el único miembro de la Familia Real británica que realizará el "Homenaje de la sangre real", también conocido como palabras de lealtad. Hay que recordar que Carlos III solo tenía cuatro años cuando su madre fue coronada, todavía no había sido proclamado príncipe de Gales de forma oficial (aunque lo era) pero no estaba preparado para un papel de esta dimensión.

El papel del príncipe George

El segundo en la línea sucesoria, el príncipe George, también tendrá un lugar protagonistas ocupando directamente el escenario al que apunten todas las cámaras. A sus nueve años acompañará a su abuelo como paje de honor durante la procesión que avance por la nave de la Abadía de Westminster, siempre ha dado muestras de una gran formalidad y esta es la prueba de que los príncipes de Gales consideran que puede asumir esta responsabilidad en un clima de máxima presión (la audiencia que se espera será global y millonaria) con responsabilidad y éxito.

La brillante retaguardia

Kate, como nueva princesa de Gales y futura reina, será otra de las protagonistas indiscutibles de la jornada, aunque no tenga un papel concreto en la ceremonia de coronación, ya que el protagonismo debe recaer en Camilla, nueva reina consorte a la que la institución ya le ha quitado el "consorte" de su título. Se espera que la princesa de Gales ocupe una primerísima fila, es decir, un lugar preferente del palco real, y que siga la ceremonia junto a sus dos hijos pequeños, los príncipes Charlotte y Louis, tercera y cuarto en la línea sucesoria.

La familia de la reina

No se puede decir que hasta ahora los Parker Bowles, es decir, el exmarido, los dos hijos (Tom, ahijado de bautismo de Carlos III, y Laura) y los cinco nietos de Camilla, han tenido un lugar secundario, secundario ha sido el papel de los Middleton, pero los Parker Bowles directamente no han estado. Por esta ausencia de años es especialmente llamativo el gran salto que dan de cara a la coronación de Carlos y Camilla, ya que la familia de la nueva reina (incluido, según The Times, su primer marido, Andrew) estará presente en la coronación y los pequeños, sus nietos y su sobrino nieto (el nieto de su querida y única hermana, Annabel) tendrán un papel protagonista a la altura del que le otorgan al propio príncipe George, serán pajes y damas de honor en la Abadía de Westminster.

Los príncipes 'problemáticos'

Tienen que estar, pero ¿cómo? Esta es la pregunta que la Casa Real británica tiene que resolver antes del 6 de mayo en torno a los príncipes Andrés y Harry. Aunque no se puede comparar la situación del hermano del rey, retirado de la vida pública por su vinculación con el Caso Epstein, con la de su hijo pequeño, que decidió dejar su papel como miembro activo de la Familia Real británica porque no era feliz con ello. Sea como fuere, la institución tiene que elegir el lugar que le dan a cada uno sabiendo que esta decisión será analizada y que ellos también serán protagonistas de la jornada.

