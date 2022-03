Duro golpe para el príncipe Harry: un miembro de los Juegos Invictus fallece en la guerra de Ucrania

La invasión belica de Rusia sobre Ucrania no deja de arrojar terribles noticias que nos están alcanzando a todos. Este miércoles ha sido el príncipe Harry quien ha recibido un duro golpe ya que se ha confirmado la triste información de que un miembro de la familia de los Juegos Invictus ha perdido la vida en los enfrentamientos que están teniendo lugar en el territorio ucraniano. El nieto de Isabel II organizó estos juegos por primera vez en 2014. Se trata de un evento multideportivo internacional en el que participa personal de las fuerzas armadas, veteranos heridos de guerra o enfermos, donde se busca apoyarles e inspirarles, y cuya próxima edición tendrá lugar en La Haya del 16 a 22 de abril.

La Fundación de los Juegos Invictus ha sido la encargada de comunicar la trágica noticia a través de su comunicado en su perfil social. "Lamentamos informar que un miembro de la comunidad ucraniana de Juegos Invictus ha sido confirmado como una víctima mortal de la invasión rusa de Ucrania". La organización ha revelado que se trata de Serhii Karaivan, al que ha descrito como "un extriunfador de los Juegos Invictus y Juegos de Guerreros para el equipo de Ucrania", quien ha fallecido en los combates en el antiguo país soviético. "Serhii Karaivan, extrialista de los Juegos Invictus y Juegos de Guerreros para el equipo de Ucrania, perdió la vida peleando el 13 de marzo de 2022, y nuestros pensamientos están con su familia, amigos y la comunidad en general", se lee en el texto.

La publicación ha proseguido explicando que: "La directora del equipo ucraniano de Juegos Invictus, Oksana, compartió con nosotros que "fue difícil enterarse de la muerte de Serhii mientras continúa la lucha. Cuando ganemos, celebraremos su vida, hablaremos de él y de su sentido del humor, profesionalidad, patriotismo y afán deportivo". Una triste noticia que hace que los integrantes de esta gran familia deportiva se sientan más unidos y compitan con más ganas que nunca en la próxima edición para, tras alzarse con la victoria, "nos abrazaremos, lloraremos y reiremos porque sus recuerdos traen alegría y felicidad. Por favor, no piensen en él como un mártir, no le gustaría. Piensen en él como un célebre miembro de la comunidad de Invictus Games, héroe y defensor de pueblo ucraniano", ha finalizado la organización.

Una dura pérdida para toda la familia de los Juegos Invictus, con el príncipe Harry a la cabeza. Para el nieto de la reina de Inglaterra este evento deportivo es su proyecto más personal. Tal es la importancia que tienen para el hijo del príncipe Carlos que fue el marco elegido para hacer su primera aparición pública junto a, su entonces novia, Megahn Markle, en la edición que se celebró en septiembre de 2017 en Toronto. Una decisión que tomó a conciencia sabiendo que, de este modo, la cita deportiva tendría una gran repercusión en los medios.

Los Juegos Invictus tendrán lugar este año en La Haya, en los Países Bajos, con cuya delegación va a competir el duque de Sussex. Se trata de la cita que le hará regresar a Europa, ya que no asistirá al funeral en honor al duque de Edimburgo, que se celebrará el próximo 29 de marzo en la Abadía de Wesminster, tras asegurar que no se siente seguro en el Reino Unido. El Príncipe ya visitó esta ciudad holandesa en mayo de 2019 y fue a los pocos días de nacer Archie, su hijo mayor. Hace unos días podíamos ver al príncipe Harry muy ilusionado y haciendo gala de su gran sentido del humor en un vídeo donde hacía una videollamada con sus cuatro compañeros de equipo, Jelle van der Steen, Wouter Bakker, Fenna Geugjes y Alina Zoet, para que le enseñen algunas frases claves y palabras en holandés. Lo mejor se lo reservaba para le final de la conversación, momento en el que el Príncipe se puso en pie y mostró la equipación del equipo, totalmente naranja como no podía ser de otra manera, ante los aplausos del resto del equipo.