Los duques de Cambridge disfrutan de una noche de humor, música y arte en el Royal Albert Hall de Londres

El Royal Albert Hall de Londres ha vuelto a llenarse de arte, comedia y música este jueves con la celebración del Royal Variety Performance 2021, que en el pasado año no pudo llevarse a cabo por la pandemia, un espectáculo de variedades televisado que se celebra anualmente y que siempre cuenta con un plus de majestuosidad ya que es tradición que los miembros de la Familia Real inglesa estén presentes y vean el espectáculo desde el placo real. En esta ocasión han sido los duques de Cambridge los que han asistido a esta cita tan especial y han disfrutado de una divertida velada, es la cuarta vez que presiden este espectáculo. La reina Isabel II ha sido invitada de honor, hasta en 39 ocasiones, el príncipe Carlos 16 veces y el príncipe Harry asistió solo en 2015 y acompañado de Meghan Markle en 2018.

Presentado por Alan Carr es un espectáculo que, año tras año, cuenta con artistas excepcionales, teatro de reconocimiento mundial y comedia británica de primer nivel. Entre las estrellas que se han congregado sobre el escenario se encuentran Ed Sheeran, quien ha interpretado algunos de los temas de su último trabajo discográfico, Equals, que salió al mercado el pasado viernes día 12 noviembre, Sir Rod Stewart, James Blunt o Anne-Marie, entre otros. Además, los elencos de Moulin Rouge y el musical de Matilda han subido al escenario para representar pasajes de sus funciones, así como los intérpretes del Cirque du Soleil. Habrá también segmentos de bocetos cómicos y la actuación de Bill Bailey, Josh Widdicombe, Judi Love y Chris McCausland.

Para esta cita tan especial, la duquesa de Cambridge ha vuelto a lucir espectacular con un vestido largo de color esmeralda de lentejuelas, una creación de Jenny Packman que resaltaba su espectacular figura, un modelo que ha rescatado de su armario y que utilizó en su visita a Pakistán en 2019. Como complemento llevaba unos stilletos de ante en color verde, el mismo tono que ha escogido para su clutch, rígido y con el cierre metálico en color dorado. Por su parte, el príncipe Guillermo ha optado por un elegante traje de chaqueta de terciopelo en color azul marino.

Esta edición es la 108º del festival, pero tiene un significado muy especial ya que la celebración de este año marca "exactamente cien años de patrocinio del monarca reinante, que comenzó con el rey Jorge V en 1921", según explicaron desde el Royal Albert Hall. El evento se organiza en ayuda de la Royal Variety Charity, cuyo patrocinador es Su Majestad la Reina. El dinero recaudado con el programa se destinará a personas del mundo del entretenimiento que necesiten atención y asistencia.

El pasado sábado el principe Guillermo y su mujer también estuvieron presentes en el Royal Albert Hall londinense y presenciaron como el emblemático edificio volvía a llenarse de amapolas en las solapas, flor con la que los británicos homenajean a los caídos en la I Guerra Mundial, para albergar una de las citas imprescindibles para la Familia Real: el Festival del Recuerdo, que volvía a celebrarse este año después de que la pandemia obligase a cancelarlo el pasado y, aunque se echó de menos en el palco real a varios miembros de los Windsor, los duques de Cambridge no faltaron al concierto benéfico. Un evento que estaba promovido por la Royal British Legion, organización británica que brinda apoyo financiero, social y emocional a los miembros y veteranos de las Fuerzas Armadas británicas. Además., el nieto de Isabel II y su esposa han hecho otras apariciones en la alfombra roja de este mítico escenario en las últimas semanas, en el estreno mundial de James Bond: No Time To Die y en la ceremonia inaugural de los premios Earthshot Prize.