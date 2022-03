Kate Middleton y Sarah Jessica Parker, una inesperada conexión de estilo

Kate Middleton se ha superado en el Kelingrove Art Gallery and Museum en Glasgow, Escocia, dentro de los actos programados con motivo de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el cambio climático. Y lo ha hecho un look muy diferente con el que horas antes había mostrado su imagen más desenfadada; una elección en la que lucía el chaleco acolchado que está arrasando en firmas como Zara o Bershka. Para esta cita al caer la tarde en la que también se encontraba el duque de Cambridge, así como el príncipe Carlos y la duquesa de Cornwall, se decantó por estrenar un nuevo vestido que, curiosamente, por su color y estilo sintoniza con Sarah Jessica Parker quien lucía similar casi al mismo tiempo, aunque a 5.178 kilómetros de distancia.

VER GALERÍA

-Duques de Cambridge y reyes de la sostenibilidad

El look de Kate Middleton

Para este compromiso de tarde, la duquesa de Cambridge estrenó un nuevo vestido en color azul que simulaba ser abrigo, un estilo que le es propia y que también se ha convertido en definitorio de los gustos en moda de las royals británicas. En concreto, ficha una creación con manga larga, corte cruzado, largo midi y dos botones frontales, de la firma británica Eponine. Para combinarlo, recicla sus zapatos en ante navy, modelo Malory de Rupert Sanderson; y sus pendientes de Kiki McDonough en oro blanco y con diamantes y topacios. Una joya que estrenó el 11 de mayo de 2017 en Luxemburgo y que ha recuperado en numerosas ocasiones. Completa su estilismo con un clutch al tono.

VER GALERÍA

La apuesta de Sarah Jessica Parker

El mismo día y casi coincidiendo en el tiempo, Sarah Jessica Parker lucía un look muy similar durante el rodaje de And Just Like That… en Nueva York. En concreto, la actriz estadounidense apostaba para definir su imagen también por un abrigo-vestido en color azul y corte cruzado. Sin embargo, el de ella era mucho más claro en tonalidad y acortaba el bajo de la falda.