Comienza un nuevo capítulo en la batalla de Meghan Markle contra los tabloides británicos

Poco antes de dar a conocer su decisión de iniciar una nueva vida lejos del Reino Unido y de las obligaciones institucionales de los Windsor, los duques de Sussex emprendieron una batalla legal contra algunos tabloides británicos que aún no ha concluido. En octubre de 2019 tomaron acciones legales contra publicaciones como Mail on Sunday y su empresa matriz al considerar como una “una campaña despiadada” la publicación de una carta privada que Meghan Markle escribió a su progenitor, Thomas Markle, poco después de su enlace real con el príncipe Harry. En febrero de este año el tribunal falló a su favor. Le dio la razón a la Duquesa sin necesidad de llegar a un juicio al considerar que dicha publicación había quebrantado su derecho a la intimidad, pero el caso no está cerrado sino que comienza ahora a escribirse un nuevo capítulo.

Andrew Caldecott, representante legal del grupo editorial Associated Newspapers Limited (ANL), ha impugnado ante los Reales Tribunales de Justicia de Londres la condena impuesta por la publicación de la carta de Meghan alegando que “manifiestamente excesiva y, en consecuencia ilegal”. Este martes 9 de noviembre ha comenzado una audiencia de apelación que se extenderá hasta el jueves y que podría acabar en un juicio en el que la propia duquesa de Sussex tendría que declarar ante el magistrado y responder a las preguntas al interrogatorio de los abogados. Este supuesto se daría si la Justicia le da la razón al grupo editorial y considera que la mujer del príncipe Harry es coautora de la carta junto al ex secretario de comunicación del Palacio de Kensington, Jason Knauf y, por tanto, no tiene los derechos de autor completos de la epístola. Si por el contrario es a Meghan a quien dan nuevamente la razón, el caso quedaría cerrado.

A la espera de posibles novedades en relación a su demanda, se espera la inminente reaparición de Meghan Markle, de 40 años. La madre de los pequeños Archie Harrison y Lilibet Diana, a la que aún no han presentado oficialmente, forma parte del evento The New York Times DealBook Online Summit. Se trata de una cumbre en la que dará una charla llamada Minding the Gap sobre cómo las mujeres pueden alcanzar la igualdad económica y profesional. En el acto, que se prolongará dos días con motivo del vigésimo aniversario de DealBook, tiene en sus participantes a otras personas influyentes como el actor Matthew McConaughey, la Nobel de la Paz Maria Ressa o Albert Bourla , director ejecutivo de Pfizer.

El acercamiento de Meghan a la esfera política

En los últimos días la duquesa de Sussex se ha acercado a la política. Mediante su oficina ha publicado una carta dirigida a dos políticos de alto nivel: la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi (demócrata por California) y al líder de la mayoría del Senado, el también demócrata Charles E. Schumer. En el escrito de dos páginas y catorce párrafos, la nuera del heredero al trono británico hace un llamamiento a los líderes del Congreso para que aprueben una baja de maternidad y paternidad remunerada. En el texto incluye además un relato en el que aborda la situación de su familia cuando era niña y los trabajos que tuvo que hacer en su adolescencia como camarera o canguro para poder ayudar económicamente en casa. Tras hacer este escrito podría asistir el próximo mes a una cena bipartidista con las 21 senadoras estadounidenses ya que la senadora Kirsten Gillibrand tiene intención de invitarla a esta tradicional velada que ha retomado la vicepresidenta Kamala Harris y que se celebra en Washington.

