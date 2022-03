Primeras imágenes de Beatriz de York y su marido de paseo con su hija recién nacida

Como no podía ser de otra forma, Beatriz de York disfruta ya de su recién estrenada maternidad junto a su esposo, Edoardo Mapelli Mozzi, tras dar la bienvenida hace tan solo tres semanas y media a su hija Sienna Elizabeth. La Princesa y su pareja han sido fotografiados estos días en sus primeras imágenes de paseo con la pequeña, caminando en un parque cercano a su residencia de St James's Palace en Londres. En las últimas instantáneas, se puede observar al feliz papá llevando el carrito del bebé y a la orgullosa mamá a su lado vestida de manera informal con chándal, zapatillas y un abrigo acolchado. En el momento que han sido captados, aparecen además acompañados por dos mujeres con las que van charlando de forma amistosa y distendida. La niña, que vino al mundo el pasado 18 de septiembre, ya sabe por tanto lo que es salir con sus progenitores a dar una vuelta y respirar el aire de la calles. En otras fotos de este fin de semana, la pareja y su pequeña salen también a pasear con los padres del empresario, Alex Mapelli-Mozzi y Nikki Williams-Ellis, que llevan con ellos a sus dos perros. Ahí, comprobamos la buena sintonía entre Beatriz de York y su suegra al ir conversando juntas.

¿Por qué el nombre de la hija de Beatriz de York es todo un homenaje a Sarah Ferguson?

VER GALERÍA

VER GALERÍA

VER GALERÍA

"Nuestra vida juntos acaba de comenzar y no puedo esperar a ver todas las cosas maravillosas que vienen por delante", escribía recientemente Edoardo junto a una original imagen en la que aparecían las huellas de los pies de la pequeña. Confesaba sentir mucho "amor y gratitud por mi increíble esposa, la bebé Sienna y Wolfie", haciendo de este modo referencia también a su primogénito, Christopher Woolf, que nació en 2016 durante su relación con la arquitecta americana Dara Huang. El yerno de Sarah Ferguson y el príncipe Andrés parece sentirse en una nube tras ver la carita de su hija por primera vez y su deseo es no "olvidar nunca" estos mágicos días que la Princesa y él están viviendo. La llegada de Sienna Elizabeth, que pesó 6 libras y 2 onzas (algo menos de tres kilos) fue anunciada por el Palacio de Buckingham mediante un comunicado dos días después de su nacimiento.

La ternura de la princesa Eugenia con su hermana Beatriz tras su maternidad

VER GALERÍA

VER GALERÍA

VER GALERÍA

No cabe duda que la niña ha llenado de alegría a sus seres queridos, tras unos meses complicados por el fallecimiento del duque de Edimburgo y los problemas legales a los que se enfrenta el príncipe Andrés. Además, ha sido el mejor regalo de aniversario para sus padres, que se casaron por sorpresa en julio de 2020 en Windsor. Sienna Elizabeth es la duodécima bisnieta de la reina Isabel y no es princesa, pero sí ocupa el puesto número once en la sucesión al trono. La razón por la que la niña no ha recibido un título es porque únicamente lo tienen de manera automática los hijos y nietos de la monarca que proceden de la línea masculina, según establece la patente real de 1917 de George V. Mientras, la elección del nombre de pila de la niña se ha convertido en todo un homenaje de la Princesa a su madre, tal y como desvelaba un amigo de la familia a HELLO!. "Estaban buscando un nombre italiano [una ciudad de la Toscana se llama Siena] que comenzara con una S de Sarah, para honrar a la Duquesa, y que también reflejara el color rubio cobrizo que tienen las tres", apuntaba.

Así es el prestigioso hospital londinense donde la princesa Beatriz ha dado a luz a su hija

Haz click para ver el documental de Beatriz de York, su capítulo monográfico de la serie Royals. Puedes ver más en la nueva plataforma de vídeo ¡HOLA! PLAY, donde encontrarás programas de cocina, moda, decoración y documentales biográficos de ‘royals’ y ‘celebrities’. ¡No te lo pierdas!