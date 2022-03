¿Planea Isabel II una ofensiva legal a las continuos ataques de los duques de Sussex?

La paciencia de la reina Isabel II podría llegado a su fin. Cinco meses después de ver la luz la explosiva entrevista de los duques de Sussex a Oprah Winfrey, la soberana británica, de 95 años, podría haber mandado a su equipo que se prepare para una lucha legal contra la pareja. Diversas fuentes aseguran en medios británicos que la Reina, "exasperada" por la situación, habría comunicado a funcionarios de palacio que contraten abogados expertos en difamación después de los "repetidos ataques" del príncipe Harry y Meghan Markle contra la Familia Real británica.

Este hecho se produce después de que su nieto, el príncipe Harry, y su esposa, Meghan Markle, acusaran a un miembro de la realeza no identificado de mostrar su preocupación por el color de la piel de su hijo Archie antes de su nacimiento. Días después de esta y otras controvertidas acusaciones vertidas en televisión, el Palacio de Buckingham emitió un comunicado conciliador en nombre de Isabel II, que mostraba el cariño que la Reina y su familia tiene por los duques de Sussex y su hijo: "Toda la familia está apenada al conocer hasta qué punto han sido difíciles los últimos años para Harry y Meghan. Los temas que se han tratado, sobre todo en el aspecto racial, son preocupantes. A pesar de que algunos recuerdos de lo ocurrido pueden variar, se toman muy en serio y se tratarán de manera privada por la familia. Harry, Meghan y Archie siempre serán miembros muy queridos de la familia". Días después, las reacciones por parte de otros miembros de la Familia Real no se hicieron esperar, como fue la del príncipe Guillermo: "No somos para nada una familia racista". Desde ese momento, la relación de Harry con su hermano y su padre ha sido mínima. El duque de Sussex pudo reencontrarse con su familia con motivo del funeral del duque de Edimburgo y en el reciente homenaje a su madre, Diana de Gales, pero sus problemas parecen estar lejos de solventarse.

Esta semana el conflicto se ha reavivado después de que se revelara en un nuevo epílogo de su biografía Finding Freedom que los biógrafos habrían acusado a la reina Isabel II de no haberse responsabilizado lo suficiente tras conocer las preocupaciones y la cronología de los hechos expuestos por los Sussex en la entrevista. Harry y Meghan no creen que la monarca haya asumido "plena responsabilidad" en los problemas que plantearon y sienten que desde entonces se ha asumido "poca responsabilidad", según los escritores Omid Scobie y Carolyn Durand. La biografía, que fue publicada por primera vez en agosto de 2020, volverá a lanzarse el próximo 31 de agosto en una versión actualizada que contará con el epílogo nuevo en el que aparecerán estas nuevas informaciones. Acusaciones como la del racismo se han convertido en un arma política contra la reina y la Institución. y ha sido entonces cuando fuentes cercanas a Isabel II han expresado a The Sun que la sensación "que viene desde arriba es que ya es suficiente".

La fuente aseguró al periódico que la Reina y su familia han sido capaces de soportar las críticas hasta ahora, pero que no están dispuestos a seguir haciéndolo : "Hay un límite. Están en busca de abogados. Harry y Meghan serán conscientes y sabrán que no se tolerarán los ataques repetidos''. Un obstáculo que cualquier equipo legal podría enfrentarse es el próximo lanzamiento de las reveladoras memorias del príncipe Harry. El libro, que verá la luz a finales del próximo año, será publicado por Penguin Random House. Según The Sun, en este momento se está considerando una advertencia legal preventiva para los editores. "Si alguien fuera nombrado en el libro y acusado directamente de algo, podría ser una difamación y además infringir sus derechos a una vida familiar privada", asegura la fuente desde el tabloide.

La publicación de las memorias del príncipe Harry a finales del próximo año no han hecho más que agravar la tensión, ya que además coincidirán con el Jubileo de Platino de Isabel II. Algunos medios británicos llegaron a apuntar a que la noticia ha sido recibida con sorpresa y temor por la Casa Real, sobre todo si tenemos en cuenta las delaraciones de los Sussex en su entrevista bomba con Oprah Winfrey. The Sun aseguró que el príncipe Carlos de Inglaterra no había sido informado previamente de las intenciones de Harry de publicar "este libro íntimo y sincero", "el relato definitivo de las experiencias, aventuras, pérdidas y lecciones de vida que le han ayudado a formarse". Según el citado medio, al Príncipe de Gales y a su esposa la noticia les pilló por sorpresa durante un acto oficial en Cornualles. Sobre este tema, y como viene siendo habitual, existen diversas versiones, ya que algunos aseguran que la Casa Real no estaba informada mientras que un portavoz de Harry aseguró que habían sido informados “recientemente”. El medio británico recoge la posibilidad de que Harry comunicará su decisión poco antes de que se hiciera pública a pesar de llevar un año trabajando en ello.

