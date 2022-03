Se celebrará este jueves, 1 de julio El motivo por el que el príncipe Carlos no estará en el homenaje a Diana de Gales Sus hijos, Guillermo y Harry, presidirán el acto que tendrá lugar en los jardines del Palacio de Kensington

En medio del abismo (no solo geográfico) que separa al príncipe Guillermo y al príncipe Harry, este jueves 1 de julio volverá a producirse un reencuentro que será examinado con lupa. Los dos hermanos serán los encargados de presidir el homenaje a su madre que tendrá lugar en los jardines del Palacio de Kensington coincidiendo con el día en el que Diana de Gales hubiera cumplido 60 años. El duque de Cambridge y el duque de Sussex desvelarán una estatua en su honor en un lugar que no ha sido elegido al azar, ya que fue la residencia en la que la Princesa vivió hasta su fallecimiento, el 31 de agosto de 1997. Al igual que sucedió el pasado mes de abril en el funeral por su abuelo, Felipe de Edimburgo, todas las miradas estarán puestas en ellos, analizando sus miradas, sus gestos, sus palabras...

Debido a la pandemia, el acto ha tenido que ser reducido al máximo y tan solo asistirán Guillermo y Harry además de algunos familiares Spencer y los miembros del comité de la estatua, el escultor Ian Rank-Broadley, y el diseñador de jardines Pip Morrison. Según indica HELLO!, la edición inglesa de nuestra revista, hasta hace unos días, los príncipes querían invitar a aproximadamente cien personas entre las que estaban incluidos algunos amigos, personas que trabajaban con Diana de Gales... sin embargo, tuvieron que modificarla.

También se ha sabido que en el acto no estará el príncipe Carlos de Inglaterra, que estuvo casado con Diana de Gales durante 15 años. Así lo ha confirmado un amigo cercano al periódico The Times, asegurando que su asistencia al homenaje podría "reabrir viejas heridas" y traerle recuerdos que le hicieran sentir "feliz, triste y arrepentido". "Le resulta terriblemente difícil", ha confesado la citada fuente.

¿Un paso más hacia la reconciliación?

Aunque durante el funeral de su abuelo vimos un acercamiento entre ellos, la relación de Guillermo y Harry está muy lejos de ser la que era antes del 'Megxit'. Todo lo que ha sucedido en este último año ha distanciado más que nunca a los dos hermanos, especialmente la entrevista televisiva que el duque de Sussex conceció a Oprah Winfrey junto a su mujer, Meghan Markle. "Harry les ha dicho a sus amigos que le gustaría reconciliarse pero creo que, para que eso suceda, Guillermo necesita estar seguro de que no van a dar más entrevistas", ha contado a HELLO! el historiador británico Robert Lacey, gran conocedor de la Casa Real británica. "Debe recuperar la confianza, ya que no se puede llegar a una reconciliación a menos de que puedan discutir las cosas en privado", asegura.

Respecto al homenaje que tendrá lugar este jueves, Lacey lo ve como un gran avance: "Qué más podrían hacer que honrar a su madre volviendo a estar juntos desde lados opuestos del mundo". "Ninguno de los dos quiere que este acto sea divisivo", ha dicho haciendo referencia a que han querido "dedicarle un monumento a Diana y lo que ella representa y representó". "Los amigos de Diana me han dicho, y creo que tienen razón, que si ella estuviera viva no habrían llegado a esta situación", explica Robert Lacey, que tiene claro que el hecho de que vuelvan a reunirse en una fecha tan significativa podría remover conciencias.

