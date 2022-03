Vacaciones para los Cambridge: sus planes con una noche terrorífica incluida

Fue a comienzos del mes de septiembre cuando el príncipe George y la princesa Charlotte comenzaron el curso en la escuela Thomas's Batterse, un centro educativo que, siguiendo el calendario escolar por el que se rige el Reino Unido, acaba de dar a todos sus alumnos las primeras vacaciones del curso. Una semana libre en la que los duques de Cambridge y sus hijos han puesto rumbo a Anmer Hall, la casa de campo que tienen en Norfolk, uno de sus lugares preferidos. En esta vivienda todos pueden jugar al aire libre, disfrutar del contacto constante con la naturaleza y pasar tiempo con los animales, y es que allí tienen su propia 'granja' compuesta por un perro, un hámster, pollos, gallinas...

Estas vacaciones tienen un añadido especial ya que coinciden con la celebración de Halloween la noche del próximo 31 de octubre. Una fiesta con la que tanto George como Charlotte parecen estar muy ilusionados, tanto que se están implicando personalmente en todos los preparativos que conlleva: disfraces, adornos para la casa, la tradicional calabaza... Así, tal y como revela la prensa británica, Kate Middleton acudía días atrás en compañía de sus dos hijos mayores a la tienda Sainsbury's que hay en Hardwick, Cambridgeshire, para hacer todas las compras relacionadas con esta 'terrorífica noche'.

Una de las clientas que se encontraba en la citada tienda en esos momentos, Kathy Whittaker, ha explicado en Daily Mail que Kate Middleton se mostró muy atenta y cercana con todos aquellos que la reconocieron. Detalla, incluso, que la duquesa de Cambridge mantuvo alguna breve charla con los niños que, al igual que lo suyos, estaban por los pasillos indecisos pensado qué disfraz era el mejor para llevarse a sus casas y hacer el tradicional 'truco o trato'. Cuando la duquesa, George y Charlotte terminaron sus compras, pasaron, como el resto de clientes, por una caja de autoservicio para proceder al pago.

"Se ve que tiene los pies en la tierra y estaba tan guapa como siempre. Fue maravilloso verla haciendo cosas normales que todos hacemos. Una no espera ver eso cuando va a las tiendas y por eso no pude concentrarme en mis compras", relata Kathy con gran sentido del humor, agregando además que fue otro comprador quien la alertó de la presencia de la mujer del príncipe Guillermo. "¡Me señaló dónde estaba y no podía creerlo!", contaba. Al escuchar este relato, las redes sociales se han llenado de mensajes de usuarios que elogian la naturalidad de Kate Middleton al comportarse como cualquier otra madre de familia.

Esta fiesta de Halloween será, a buen seguro, muy especial para los Cambridge ya que es la primera vez que puede participar activamente el pequeño Louis de Cambridge. Cabe recordar que el hijo menor de Kate y el príncipe Guillermo nació el 23 de abril de 2018 y, por tanto, en la anterior 'noche de brujas' tenía solo seis meses y no era consciente de todo lo relacionado con esta popular fiesta para la que se ha iniciado ya la cuenta atrás.

