¡Los duques de Sussex no viajan solos! Este es el equipo que les acompaña en África Meghan Markle y el príncipe Harry cuentan con un buen número de personas trabajando para que todo salga a la perfección

Los duques de Sussex se encuentra inmersos en su gira por el sur de África, la primera para el pequeño Archie y, hasta el momento, todo ha ido sobre ruedas. Para ello, hace falta algo más que la probada profesionalidad de Meghan Markle y el príncipe Harry, en concreto, muchas manos. Además de organizar los desplazamientos, hay que atender a los estilismos, peluquería y maquillaje, también a la logística de los viajes y a las relaciones con la prensa. A todo ello hay que añadir que la pareja viaja con un pequeño de cinco meses que requiere mucha atención. ¿Quieres saber quienes están tras las bambalinas en cada uno de los compromisos africanos de los duques de Sussex?

Secretaria personal (saliente)

Se trata de la veterana Samantha Cohen, que con una dilatada experiencia a sus espaldas en viajes oficiales, lleva desde 2001 en el departamento de prensa de Buckingham Palace y fue la mano derecha de Isabel II. No obstante, está a punto de dejar su puesto, como ya anunció hace unos meses. Conocida con el apodo de 'La Pantera' por su actitud luchadora, Samantha aseguró entonces que no se iría hasta el nacimiento del hijo de los duques de Sussex y parece que finalmente ha acordado posponer un tiempo su salida hasta la incorporación plena de su sucesora.

VER GALERÍA

Nueva secretaria personal

Aunque aún no trabaja a tiempo completo con los duques de Sussex, Fiona Mcilwham ya ha probado un aperitivo de lo que supone acompañar a los miembros de la realeza en un viaje oficial. La nueva secretaria privada ha estado los primeros tres días en Ciudad del Cabo, donde ha podido empaparse del funcionamiento y las rutinas del equipo. No obstante, Fiona cuenta con una gran experiencia en el campo internacional ya que ha sido la embajadora británica en Albania y directora del departamento encargado de los Balcanes en el ministerio de Asuntos Exteriores. Desde luego, no es una novata en estas lides.

Asistente de la secretaria personal

El trabajo de la secretaria personal abarca una ingente carga de trabajo inabarcable para una sola persona, por eso el equipo cuenta con la ayuda de Heather Wong, que fue ascendida tras un tiempo ejerciendo esta misma función pero solo para el príncipe Harry. Su labor consiste en coordinar el programa y ayudar a crear iniciativas estratégicas. Suele estar presente en los encuentros de los duques con la gente para recoger los regalos que les van entregando y ofrecer cualquier tipo de ayuda logística.

Equipo de comunicación

La relación con los medios y la difusión de sus actividades es uno de los bastiones de un viaje oficial por eso el equipo lo forman varias personas. La jefa de comunicación es Sarah Latham, que anteriormente trabajó con los Clinton, junto a ella están Marnie Gaffney y Julie Burley. Además cuentan con el apoyo de James Holt, jefe de comunicación de la Royal Foundation. Tampoco podía faltar un community manager gestionando las creativas publicaciones de su cuenta oficial. Se trata de un nuevo miembro de su equipo que se ha incorporado este verano, cuando Buckingham consideró que hacía falta una persona a tiempo completo para gestionar una herramienta tan útil y necesaria.

VER GALERÍA

Coordinadores de programa

Para organizar los diferentes itinerarios del viaje y los desplazamientos de Harry y Meghan cuentan con dos coordinadores de programa, entre los que se encuentra Clara Madden, que anteriormente trabajaba para los duques de Cambridge.

Peluquero personal

La figura del peluquero es esencial en cualquiera de los actos públicos de los duques. Se cree que quien vela por que las ondas de Meghan Markle permenezcan impertérritas a las inclemencias del tiempo y al ajetreo del día a día es George Northwood, que ya puso su sello en numerosos looks de la esposa del príncipe Harry, entre ellos el que lució en la recepctión de su boda el año pasado.

Todos los looks de Meghan durante el viaje

Niñera

Si bien el resto del equipo son los habituales en cualquier gira oficial de estas características, la incorporación de una niñera tiene solo un responsable. El pequeño Archie lleva otro ritmo y necesita atención constante por lo que en los momentos en los que sus papás se encuentran cumpliendo con sus obligaciones, hay alguien, cuyo nombre se desconoce, que se ocupa del bebé. No es la primera vez que viaja con el niño ya que la persona encargada de su cuidado ya les acompañó a Niza en sus vacaciones veraniegas.

Haz click para ver el documental de Harry de Inglaterra, Meghan Markle y su hijo Archie, un episodio especial de la serie Royals. Puedes ver más en la nueva plataforma de vídeo ¡HOLA! PLAY, donde encontrarás programas de cocina, moda, decoración y documentales biográficos de ‘royals’ y ‘celebrities’. ¡No te lo pierdas!