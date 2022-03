Las prendas con truco de Meghan para dos nuevos looks en África La duquesa de Sussex sigue participando en actos fuera de agenda durante su Visita Oficial al continente africano y aquí sus elecciones de moda tampoco han pasado desapercibidas

Continúa la actividad de los duques de Sussex en África y, aunque Meghan Markle oficialmente figuraba como ausente en este tour durante unos días, no ha sido así en la práctica. La duquesa ha continuado su actividad con apariciones sorpresa. Unos inesperados compromisos que no están exentos de revelaciones de estilo a través de sus looks, nuevos aciertos en su aplaudida maleta de viaje por el continente africano. Tras demostrar su confianza en los vaqueros ajustados durante una cita improvisada, dos nuevos le han acompañado en otras dos participaciones fuera de agenda. Curiosamente, en ambas ha definido su imagen a través de prendas con truco.

Hace tan solo 24 horas, la duquesa de Sussex compartía con todos sus seguidores una imagen en la que informaba de la participación en un acto que había pasado desapercibido días antes, un encuentro comprometido con mujeres influyentes del país y una charla contra el maltrato femenino en la zona. Para la ocasión, Meghan Markle cambió de estrategia, pues dejó de lado la confianza en los vestidos camiseros para definir su imagen con un look de dos piezas.

Por un lado, apostó por un top ceñido y sin mangas, modelo Boyfriend de Misha Nonoo (64 euros), y, por otro, por una falda con truco que presentaba un estampado lineal que creaba un falso efecto plisado con el que lograba estilizar al máximo su figura. Un diseño que encuentra entre las prendas de temporada de J. Crew (117 euros) Como calzado, no quiso arriesgar y se decantó unos salones con tacón de 10,5 centímetros: el modelo BB de Manolo Blahnik (645 euros), uno de sus favoritos.

El segundo inesperado look nos llega vía virtual. Durante una reunión del príncipe Harry en el colegio Nalikule en Lilongwe (Malawi), Meghan Markle hizo una aparición sorpresa a través de una videoconferencia. En esta ocasión, también recurrió a una prenda con truco, un vestido midi y estilo caftán capaz de adaptarse a todas las siluetas. En color verde, es el modelo Rosetta de Lisa Marie Fernandez (544 euros), una creación que no es la primera vez que lleva. De hecho, el pasado mes de julio fue su apuesta de verano durante una tarde en el polo. Una ocasión en la que interpretó está creación desprendiéndose del cinturón que incluye esta prenda para adaptarla a su silueta solo dos meses después de dar a luz al pequeño Archie Harrison. En esta nueva ocasión, sí que define su figura con este accesorio al tono.

