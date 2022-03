El lugar de reunión favorito de la duquesa de Cambridge al que ha llevado a sus hijos este verano

Hípica, polo, fútbol, tenis... los miembros de la Familia Real británica son grandes aficionados a los deportes de toda índole y los más pequeños de la casa Windsor no iban a ser menos. George y Charlotte de Cambridge adoran, como cualquier otro niño, jugar todo el tiempo que pueden, pero también practicar ejercicio. Por ello, su madre, la duquesa de Cambridge, tiene claro cuál es el mejor lugar para pasar el verano junto a ellos y que se entretengan junto a otros niños cuando se encuentran en Londres.

Según desgrana HELLO Magazine, este no es otro que The Hurlingham Club, situado en Fulham. Se trata de una suerte de asociación privada -una de las más grandes de todo el Reino Unido - ubicada en las inmediaciones del Támesis en el que predominan las zonas verdes. Cuenta con todo tipo de prestaciones y las más modernas instalaciones para que sus miembros se sientan como en casa. Así, allí se puede comer, merendar, tomar el té y cenar gracias a sus restaurantes y bares, que ofrecen constantemente comida y bebida.

También permite la realización de la práctica deportiva, concretamente de polo, croquet y tenis. De todos ellos se imparten clases y en sus terrenos se organizan diferentes eventos, desde fiestas temáticas o navideñas, hasta bodas, conferencias y veladas a la luz de las velas. Por si todo eso fuera poco, Hurlingham dispone de un amplio parque infantil con patio de recreo, área de juegos acuáticos y de juegos de aventura para que los más pequeños disfruten al aire libre. ¡Cómo no van a estar encantados la duquesa de Cambridge y sus hijos mayores con este lugar!

George, de seis años, y su hermana Charlotte, de cuatro, están matriculados en las clases de tenis, por lo que puntualmente recorren la distancia que separa el Palacio de Kensington del club -unos 25 minutos en coche- para acudir a su cita con la raqueta. Los miembros de esta exclusiva asociación son tan discretos y están tan familiarizados con la presencia real -y con la de otros ilustres integrantes- que la privacidad y la intimidad de los Cambridge está completamente asegurada en este sitio.

Todo apunta a que tras pasar estos días en la capital británica, los duques de Cambridge y sus tres hijos se trasladarán a Balmoral para pasar unos días con la reina Isabel II de Inglaterra. Anteriormente ya disfrutaron de unas jornadas de descanso en la isla caribeña de Mustique, donde coincidieron con Michael y Carole Middleton, los padres de la duquesa. Una tradición que no han perdido, pues este paradisíaco destino suele acogerles cada año.