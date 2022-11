Kate apuesta por el rojo con un simbólico 'total look' inglés para asumir un nuevo rol La Princesa de Gales ejerce por primera vez como embajadora de la Rugby Football League tras sustituir al príncipe Harry

Esta lluviosa tarde marca el comienzo de una nueva etapa para la Princesa de Gales, que se ha enfrentado a las adversidades climáticas para mostrar su apoyo a la selección inglesa en su último partido de cuartos de final de la Copa Mundial de Rugby 2021. Decimos que se trata de un hito para la historia, pues es el primer partido de rugby que preside como embajadora de la Rugby Football League desde que sustityó al príncipe Harry a principios de este año. El equipo inglés es conocido como Las Rosas Rojas de Inglaterra, así que Kate, muy acertadamente, ha apostado por este color en todo su esplendor.

Kate apuesta todo al rojo con un simbólico look inglés

Para su presentación en el Estadio DW de Wigan, al norte de Inglaterra, Kate se decantó por un estilismo monocromático, siendo la segunda vez esta semana que opta por esta fórmula infalible. El pasado jueves, retomó sus actividades protocolares con un look de color camel de pies a cabeza, pero esta tarde es el intenso rojo de las rosas el que cobra protagonismo. Una de las principales propiedades de los looks a un solo tono es que estilizan la figura al máximo a causa de la continuidad del color, por lo que no solo resulta un truco de moda sencillo de recrear sino muy elegante y favorecedor.

Para la ocasión, la princesa ha reciclado el abrigo largo de lana cruzado con botonadura negra, de Alexander McQueen, que estrenó en 2020. Mientras que la falda larga plisada carmín parece ser un modelo de Christopher Kane, se desconoce aún la procedencia del jersey burdeos de cuello vuelto, así como de las botas altas de ante marrón chocolate que ha escogido para rematar el look. En cuanto a las joyas, al tratarse de un evento deportivo, ha llevado únicamente un par de pendientes con aro dorado y perla en forma de lágrima, los Annoushka de Kiki McDonough.

No es casualidad que, al repasar el estilismo, encontremos que todos los sellos escogidos esta tarde por la princesa tengan sede en la capital inglesa, un guiño más, aparte del color que baña sus piezas, en señal de apoyo al equipo nacional de rugby.

A principios del pasado octubre, la Rugby Football League publicó un mensaje grabado de la Princesa de Gales en el que esta viste una chaqueta roja de tweed, de Zara, así como un broche de oro con forma de rosa. El vídeo, donde una sonriente Kate desea suerte al equipo nacional de rugby femenino de cara a su participación en la Copa Mundial de Rugby, supuso su primer anuncio público como embajadora del deporte, mas no había presidido un partido oficial hasta este 5 de noviembre.