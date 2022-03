El príncipe Andrés y Sarah Ferguson visitan a la reina Isabel en Balmoral (y no han sido los únicos) Beatriz y Eugenia de York también hicieron parada en Escocia con sus parejas

Desde que Isabel de Inglaterra y el príncipe Felipe llegaron en julio a Balmoral para disfrutar de las tradicionales vacaciones de verano en Highlands (las Tierras Altas escocesas) hasta hoy, ya han tenido una buena cantidad de visitas. Incluida la del príncipe Andrés y Sarah Ferguson, que dan mecha nuevamente a los rumores de reconciliación con este fin de semana en la residencia real, aunque habían sido fotografiados viajando por separado a Escocia, ella en vuelo comercial el pasado jueves y él en avión privado días antes. Ayer la reina Isabel asistió al servicio religioso dominical con el príncipe Andrés y con su hijo mayor, el príncipe Carlos, y su mujer, la Duquesa de Cornualles. La soberana nonagenaria acude a la iglesia en Crathie todos los domingos durante su estancia en Balmoral, y a menudo lo hace acompañada por su familia que hace viajes regulares para verla. Allí se les unió también la princesa Beatriz.

El príncipe Andrés y Sarah Ferguson se reunieron allí con sus dos hijas, las princesas Beatriz y Eugenia de York, y con sus parejas, Edoardo Mapelli Mozzi y Jack Brooksbank respectivamente. El príncipe Carlos y la Duquesa de Cornualles, que también disfrutan de un poco de paz y tranquilidad en Birkhall, su propiedad del siglo XVIII en la finca de Balmoral, se apuntaron al encuentro dominical. Y durante las próximas semanas se espera que visiten en Escocia a la Reina de Inglaterra otros miembros de la Familia Real británica como los Duques de Cambridge con sus hijos, los príncipes George, Charlotte y Louis; Zara y Mike Tindall con sus niñas, Mia y Lena; el príncipe Eduardo y la Condesa de Wessex, con lady Louise y el vizconde Severn, así como los Duques de Sussex, con el pequeño Archie Harrison. Compañía no es algo que le vaya a faltar a Isabel II en Balmoral. La residencia real escocesa acoge a la mayoría de los Windsor en algún momento durante las vacaciones de verano.

El príncipe Andrés y Sarah Ferguson son una rara avis de ex: comparten vacaciones, residencia y, después de veinte años separados, siguen dedicándose cariñosas palabras: “Sí, vivo en el Royal Lodge con mi apuesto príncipe, que es el príncipe más guapo de todos”, ha dicho recientemente la Duquesa de York. Pero en más de una ocasión han aclarado que su relación está basada en una gran amistad y que no tienen intención de que cambie. De hecho, no es la primera vez que tras su separación Sarah Ferguson pasa unos días en Balmoral, ya en 2013 los medios de comunicación británicos informaban de su paradero en la residencia estival de la reina Isabel. Este año todavía el príncipe Andrés continúa disfrutando con su madre del agradable tiempo escocés, pero Sarah Ferguson ya ha regresado a Londres. Fue vista ayer a bordo de un vuelo de British Airways en el aeropuerto de Aberdeen, donde se despidió de su hija mayor, la princesa Beatriz, que volvería a acompañar a su padre.

Es bien sabido que la Reina de Inglaterra adora sus meses de verano en Balmoral, unas vacaciones idílicas en las que puede relajarse por completo. Durante una excepcional entrevista, la princesa Eugenia, nieta de la soberana británica, habló sobre lo especial que es Balmoral para su abuela. "Paseos, comidas campestres, perros, muchos perros, siempre hay perros, y gente entrando y saliendo todo el tiempo. Es una base encantadora para la abuela y el abuelo, para que los veamos todos allí, donde tienes espacio respirar y correr”, reveló Eugenia de York durante una aparición en Our Queen At Ninety de ITV. “Es el lugar más hermoso de la tierra”, añadió. “Creo que Granny es la más feliz allí. Creo que realmente adora las Tierras altas escocesas”.

