Sarah Ferguson confirma con humor que vive con el príncipe Andrés

Loading the player...

Sarah Ferguson, a pesar estar divorciada del príncipe Andrés desde 1996, ha reconocido que continúa viviendo con él, confirmando un rumor que todavía no se había constatado. "Sí, vivo en el Royal Lodge con mi apuesto príncipe, que es el príncipe más guapo de todos", ha dicho la duquesa de York. Lo ha contado durante un brindis en una fiesta organizada por el magnate Ernie Boch Jr. en su mansión de Massachussets. Sarah Ferguson ha querido disipar los rumores sobre su familia aprovechando que se encontraba rodeada de periodistas. "Solo estoy repasando lo que dicen los periodistas, y como están todos aquí, he pensado que podría completarlo todo", ha bromeado. Pero no solo habló de su exmarido: también reveló algunos detalles sobre sus hijas, Eugenia y Beatriz de York. Dale al play y no te lo pierdas.