¡Los 'royals' más gamberros! Las veces que la Familia Real británica sacó la lengua

Loading the player...

Charlotte de Cambridge no ha sido la única de los royals británicos que le ha sacado la lengua a una multitud que estaba lista para hacerle una foto. Sus hermanos, el príncipe George y Louis, también se han aficionado a realizar este gesto. El mayor se dedica a sacar la lengua cuando saluda, mientras que el menor lo hace para hacer reír al pequeño Archie. Su propio padre, el príncipe Guillermo, también lo hizo cuando era niño... Y no tan niño, como por ejemplo, durante su boda con Kate Middleton. La Familia Real parece tener un largo historial de divertidos momentos así, pero quien sin duda realiza este gesto más veces es el príncipe Harry. Sacó la lengua cuando estaba en brazos de Diana de Gales, de pequeño, pero ahora también lo hace cuando está cansado, bromea con su hermano, o como gesto de complicidad. Dale al play y no te pierdas estos divertidos momentos.