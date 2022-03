Meghan Markle y el príncipe Harry ¡se separan! al menos en el museo Madame Tussauds de Londres La figura de la duquesa de Sussex ya no estará más con la de su marido, después de haber sido trasladada a otra zona dedicada a las 'celebrities'

Los duques de Sussex se han separado, aunque por el momento no se trata de una ruptura matrimonial ni mucho menos, sino que la pareja únicamente ha vivido un distanciamiento físico en uno de los lugares más emblemáticos de Londres: el museo de cera Madame Tussauds. Desde este lunes, Meghan Markle y el príncipe Harry ya no comparten la misma sala del centro de arte, después de que la figura de la nuera de Carlos de Inglaterra haya sido trasladada a otro emplazamiento completamente diferente al de su familia política, la Familia Real británica.

VER GALERÍA

Tal y como ha anunciado la galería londinense, esta mudanza sufrida por la duquesa de Sussex -la primera desde que se presentó en mayo de 2018- nada tiene que ver con una crisis en su matrimonio o con un cese temporal de la convivencia -como así sucedió en nuestro país con la infanta Elena y Jaime de Marichalar, tras lo cual la efigie de este último fue retirada del Museo de cera de Madrid-, sino con que responde a un síntoma de la independencia de Meghan Markle con respecto a los Windsor.

VER GALERÍA

"En el museo Madame Tussauds de Londres siempre escuchamos lo que la gente tiene que decir sobre sus estrellas favoritas. Meghan continúa forjándose su propia versión moderna en su vida como royal y queremos reflejar su estatus de celebrity independiente, aunque esto no quiere decir que va a ser así siempre ni que estemos separando a nuestra querida pareja. Solo estamos facilitando que Meghan se mezcle en su círculo cercano de celebrities por un tiempo", ha explicado el gerente del museo, Steve Davies.

VER GALERÍA

Por ello, desde esta semana todos aquellos que visiten el Madame Tussauds encontrarán a la duquesa de Sussex en la sala A-List Party, junto a grandes amigos -y algunos de ellos invitados a su boda con Harry, curiosamente- como David y Victoria Beckham, Priyanka Chopra y Tom Hardy. Por su parte, el nieto de Isabel II permanecerá junto a su familia y, más concretamente, al lado de su abuela y su hermano, el duque de Cambridge.

La princesa Leonor ya tiene su figura de cera en Madrid

VER GALERÍA

Sus planes para este puente de agosto

Si las figuras de cera de los duques de Sussex están viviendo una semana de lo más movida, los auténticos protagonistas no les van a la zaga en la vida real. Y es que después de disfrutar de sus vacaciones, el príncipe Harry no va a disfrutar de un puente de agosto relajado y tranquilo, sino que tiene por delante un plan muy deportivo para los próximos días. Tal y como anunció el presidente interino de la Liga de Rugby, Simon Johnson, el duque será el invitado de honor de la final de la Challenge Cup que se celebrará el próximo sábado en el estadio de Wembley. St. Helens y Warrington, dos de los mejores equipos existentes en la actualidad, rivalizarán por alzarse con la victoria ante la presencia del marido de Meghan Markle. La presencia de Harry en este evento no sorprende, teniendo en cuenta que desde diciembre de 2016 es mecenas de la liga, además de un jugador habitual de rugby y de otros deportes.