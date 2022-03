Guillermo de Holanda, junto a una afligida Máxima, califica su polémico viaje a Grecia de 'muy imprudente'

Loading the player...

El polémico viaje de Guillermo y Máxima de Holanda con su familia a su residencia vacacional de Grecia vuelve a estar de actualidad. El matrimonio ha dirigido un mensaje a la nación después de que tuvieran que regresar ante las fuertes críticas que este desplazamiento había provocado. Los Reyes y sus hijas volaron hasta su villa de Kranidi, en el Peloponeso, el pasado 16 de octubre, saltándose el confinamiento parcial y las recomendaciones de no viajar al extranjero, hechas por el Gobierno holandés. Aunque no estuvieron en suelo heleno ni 24 horas, unos días más tarde, el soberano ha querido explicarse con un mensaje grabado en el que asegura que “a pesar de que el viaje se realizó con todas las garantías, fue muy imprudente no tener en cuenta las nuevas restricciones. Decidimos regresar al darnos cuenta de que no deberíamos haber ido”, ha dicho un afectado rey Guillermo junto a su esposa, que muestra en las imágenes un rostro de preocupación. Dale al play y no te pierdas el mensaje del monarca de los Países Bajos disculpándose.