Los gestos que demuestran la fantástica relación de la infanta Cristina con la familia de Johanna Zott Todos acudieron a animar a Pablo Urdangarin en su último partido y no dejaron de charlar y divertirse

Conocimos su noviazgo a principios de este año y, desde entonces, Pablo Urdangarin y Johanna Zott han afianzado su relación, que parece muy sólida. Y no solo la suya, sino también la que mantienen sus respectivas familias. Ya en anteriores ocasiones habíamos visto a Johanna mostrando su afinidad con Irene Urdangarin, y a Pablo integradísimo en la familia de su chica. Este fin de semana, lo han vuelto a demostrar. La infanta Cristina acudió, junto con su hijo Miguel Urdangarin, a mostrar su apoyo a Pablo en su último partido con el Granollers en el Palau d’Esports, y allí coincidieron con los padres de Johanna, Chris Zott y Elena Sophie, así como sus hermanas. No solo se saludaron cariñosamente, sino que evidenciaron, durante todo el partido, que mantienen una excelente relación. Especialmente llamativo resulta lo bien que se llevan la infanta Cristina y la madre de Johanna, quienes estuvieron charlando, riendo y comentando el encuentro entre carcajadas y gestos muy expresivos. Dale al play y no te lo pierdas.