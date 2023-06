El rey Felipe recuerda el día de su proclamación ante Abdalá y Rania de Jordania con 'los recuerdos y emociones todavía presentes'

Tal día como hoy, hace nueve años, don Felipe, vestido con el uniforme de gran etiqueta del Ejército de Tierra, el fajín de Capitán General, el Toisón de oro, la Gran Cruz del Collar de la Orden de Carlos III y las Grandes Cruces del Mérito Militar, Naval y Aeronáutico, vivía una jornada histórica: la de su proclamación como rey de España. Un día que culminó con su saludo desde el balcón del Palacio Real arropado por su mujer, doña Letizia, sus hijas y sus padres, los reyes don Juan Carlos y Sofía. Este lunes, la agenda ha querido que esté de nuevo en el mismo Palacio Real, acompañado esta vez de Abdalá y Rania de Jordania. En el almuerzo ofrecido en su honor, no ha podido evitar acordarse de ese día con emoción: "El hecho de estar precisamente hoy en este Palacio Real hace que los recuerdos y emociones de entonces estén todavía más presentes".

"Vuestra presencia hoy aquí es una muestra de las excelentes e históricas relaciones entre nuestros países, entre nuestras Monarquías, también en el ámbito personal. Lo hacemos, además, en una fecha muy emotiva, de gran significado, para mí y también para la Reina: Tal día como hoy, el 19 de junio de 2014, prestaba el juramento previsto en nuestra Constitución al ser proclamado rey ante las Cortes Generales", ha dicho el Rey en su discurso de bienvenida a sus invitados, que han viajado junto con su hijo, el príncipe Hashem.

La reina Letizia estrena un colorido vestido bordado de flores en su cita con Rania de Jordania

"A lo largo de estos 9 años, he desempeñado mis responsabilidades con sentido del deber y respeto institucional; con lealtad a los ciudadanos -haciendo honor a mis compromisos con los españoles- y a los valores y principios constitucionales; siempre con voluntad de servicio a España, de la que la Corona es símbolo de su unidad y permanencia", ha asegurado don Felipe recordando su juramento de aquel 19 de junio de 2014: "Compartí con todos los españoles también mis convicciones, mis sentimientos y mi voluntad, que mantengo con la misma solidez e ilusión de ese primer día. Y que me seguirán orientando hacia el futuro, porque su sentido y significado no han variado con el paso del tiempo, sino que se refuerzan, guiando mis actuaciones como Rey Constitucional".

Además del almuerzo en el Palacio Real, Felipe VI se ha reunido con el rey Abdalá y con su hijo Hashem -que ha dado un paso de gigante en presencia institucional con su activo papel en esta visita oficial- tanto en el palacio de la madrileña plaza de Oriente como en el de la Moncloa con el presidente del Gobierno Pedro Sánchez. Por la noche, los dos monarcas han presidido en el Alcázar de los Reyes Cristianos de Córdoba una cena que se enmarca en el Proceso de Áqaba, una iniciativa del rey hachemita para reforzar la cooperación militar y de seguridad, la coordinación y el intercambio de experiencia entre socios regionales e internacionales para combatir el terrorismo.

El Rey ha comenzado la semana con la agenda cargada, no solo de compromisos relacionados con la visita de su homólogo jordano, con el que le une una excelente relación, sino que también ha tenido citas en clave deportiva. Esta mañana ha recibido en el Palacio de la Zarzuela a los jugadores de la selección española de fútbol después de que ayer se alzaran con el trofeo de la Nations League en Rotterdam (Países Bajos) al imponerse a Croacia en los penaltis.

