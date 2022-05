Don Juan Carlos regresa a España tras su estancia en Emiratos Árabes

El rey Juan Carlos regresa a España después de que tomase la histórica decisión de trasladarse a un país extranjero. En las próximas horas el padre de don Felipe reaparecerá en la localidad pontevedresa de Sanxenxo que celebra estos días la regata del IV Circuito Copa de España de Vela clase 6mR. El lunes tiene previsto desplazarse a Madrid para reunirse con don Felipe, doña Sofía y demás miembro de su familia en el Palacio de la Zarzuela, y ese mismo día emprenderá su regreso a Abu Dabi, tal y como ha confirmado la Casa Real el miércoles por la noche. Su regreso se produce 21 meses después de que el 3 de agosto de 2020 a través de un comunicado en forma de misiva dirigido a su hijo, Felipe VI, expresara su intención de mudarse fuera de nuestro país. Días más tarde, la Casa Real informó que el destino elegido era Emiratos Árabes Unidos.

En su estancia en la localidad gallega, una de las más turísticas de la región, el rey Juan Carlos se alojará en casa de su amigo Pedro Campos, presidente del Real Club Náutico de Sanxenxo. Ha sido el propio regatista, el único patrón de la historia de la vela que ha conseguido cinco campeonatos del mundo consecutivos, el que ha confirmado que se hospedará con él "como en otras veces". La residencia de Campos se encuentra situada en Nanín. El dispositivo de seguridad ya está preparado para su llegada este mismo jueves por la noche, un plan que será muy similar al que se puso en marcha en visitas anteriores al municipio pontevedrés. Sobre la participación de don Juan Carlos en la competición, Campos ha explicado que se decidirá a última hora en función de las condiciones climatológicas y del viento que haga. "Estamos encantados que haya decidido venir y que haya podido hacerlo ya que su presencia [la de don Juan Carlos] siempre es una motivación especial". Está previsto que junto a don Juan Carlos vaya la infanta Elena, quien también ha ido a la vivienda de Campos.

La llamada telefónica con el rey Felipe

Esta vuelta a casa se produce después de que el pasado domingo don Juan Carlos hablara telefónicamente con su hijo en Abu Dabi. Don Felipe se desplazó al Golfo Pérsico, para trasladar sus condolencias por la muerte del anterior jefe de Estado de los Emiratos Árabes, el jeque Jalifa Bin Zayed al Nahyan. En dicha conversación telefónica, según confirmó la Agencia Efe, ambos quedaron en verse en Madrid, como está previsto que ocurra el lunes. Un día después se empezó a comentar que el rey Juan Carlos tenía intención de estar presente en las regatas que se celebran este fin de semana en el Real Club Náutico de Sanxenxo. Horas más tarde era el propio alcalde del municipio, Telmo Martín, el que confirmó que le esperan. "El rey Juan Carlos estará este fin de semana en Sanxenxo. No sé si viendo o participando pero estará entre nosotros", manifestó el primer edil.

Los antecedentes de su regreso

El regreso del padre de Felipe VI era esperado teniendo en cuenta que el pasado 7 de marzo comunicó en una carta dirigida a su hijo, el rey Felipe, su intención de volver a España aunque "no de manera inmediata" y manteniendo su residencia principal en Abu Dabi. "Conocidos los decretos de la Fiscalía General del Estado, por los que se archivan las investigaciones de las que he sido objeto, me parece oportuno considerar mi regreso a España, aunque no de forma inmediata. Prefiero, en este momento, por razones que pertenecen a mi ámbito privado y que solo a mí me afectan, continuar residiendo de forma permanente y estable en Abu Dabi, donde he encontrado tranquilidad, especialmente para este período de mi vida. Aunque, como es natural, volveré con frecuencia a España, a la que siempre llevo en el corazón, para visitar a la familia y amigos", rezaba la misiva. Se entendió que su marcha era temporal y aunque nunca se especificó una fecha de vuelta, siempre que ha tenido la oportunidad ha expresado este deseo. Así lo transmitieron también fuentes de su entorno que aseguraron que tenía "unas ganas locas de volver" cuando se cumplió un año de su traslado.

Durante su estancia en Adu Dabi recibió la visita de sus hijas, las infantas Elena y Cristina en diversas ocasiones. La última durante la Semana Santa, cuando viajaron a Emiratos Árabes Unidos acompañadas de sus hijos. De su encuentro han trascendido varias imágenes en las que aparece don Juan Carlos, con muy buen aspecto y ropa informal, rodeado de sus hijas y varios de sus nietos: Irene, Pablo, Miguel y Juan Urdangarin, hijos de la infanta Cristina, y de Victoria de Marichalar, la hija menor de la infanta Elena. Además, a lo largo de su estancia en el país, también ha recibido a amigos, como el periodista Carlos Herrera, que le ha visitado, que haya constancia, dos veces. La última ocasión fue justo después de que la infanta Cristina y su marido, Iñaki Urdangarin, decidieran "interrumpir su relación matrimonial". En ese encuentro, el comunicador de la COPE aseguró que se encontraba "muy bien de forma física. Y de ánimo" y no dudó en inmortalizar el momento con una imagen en la que el exjefe del Estado vestía camisa blanca, chaleco claro y estaba algo más delgado.

En los primeros meses de ausencia surgieron de forma periódica distintas informaciones de mayor o menor intensidad que apuntaban a que don Juan Carlos tenía un estado de salud muy delicado e incluso se llegó a hablar de que se encontraba grave y hasta que había sido ingresado en un hospital. ¡HOLA! se puso en contacto entonces con el rey Juan Carlos y desmintió categóricamente esas informaciones: "Estoy perfectamente. Hago dos horas de gimnasia al día y me encuentro muy bien", aseguró el monarca que reinó entre 1975 y 2014. Fue cuando la revista ¡HOLA! publicó que la vida del Rey transcurría tranquila en Abu Dabi, con el ánimo alto, haciendo ejercicio y cuidando de su salud.

En la primera etapa de su retiro no trascendieron muchas imágenes del padre de don Felipe en Emiratos Árabes. De esa época es la imagen en la que aparece don Juan Carlos tomada junto al príncipe heredero, Sheikh Mohammed, y otra que compartió Khaled Abdull Al Qubaisi, un famoso piloto de automovilismo emiratí, durante su encuentro con el Rey. En ambas fotografías quedaba patente la buena forma en la que se encontraba, como él mismo expresó a ¡HOLA! Antes de la Navidad de 2021, el Rey irrumpió en escena pública abudabí para apoyar a otro de sus grandes amigos: el tenista Rafa Nadal. El de Manacor participó en el torneo de exhibición Mubadala World Tennis Championship en el que se enfrentó a Andy Murray y que el tenista español perdió por 6-3 y 7-5. El abuelo de la princesa Leonor ocupó uno de los palcos del International Tennis Center para disfrutar del encuentro. Un día después se le volvió a ver en el mismo escenario para animar desde la grada al que está considerado como mejor tenista de la historia en tierra batida. La estrecha relación entre don Juan Carlos y el deportista va más allá de la admiración y el respeto mutuo. Juntos han compartido actos públicos y también ocio y grandes alegrías dentro y fuera de la cancha. El Rey, junto con doña Sofía, fue uno de los invitados a la boda de Nadal con Mary Perello, que tuvo lugar en octubre de 2019 en la fortaleza de Albercutx en Pollença (Mallorca).

Aunque fueron muchas las voces que apuntaban que su regreso sería inminente para las navidades de 2021 o para los primeros días de 2022, coincidiendo con el día de su cumpleaños (el 5 de enero), lo cierto es que don Juan Carlos celebró su llegada a los 84 años a miles de kilómetros del Palacio de la Zarzuela. Durante este tiempo, la Fiscalía de Ginebra (Suiza) ha archivado la investigación en torno a él, que duró tres años. En España, ya fueron archivadas las tres diligencias que abrió la Fiscalía del Supremo. Antes, en diciembre de 2020 presentó ante la autoridad tributaria una declaración sin requerimiento previo, de la que resultó una deuda tributaria, ya satisfecha, por importe de 678.393.72 euros incluyendo intereses y recargos. Unos meses después presentó una segunda declaración ante Hacienda por la que abonó cerca de cuatro millones y medio de euros. Entre tanto, su esposa doña Sofía continúa viviendo en el palacio de la Zarzuela y ha seguido con su agenda institucional.