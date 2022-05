Sanxenxo: el lugar al que regresa el rey Juan Carlos tras su histórica marcha

Después de dos años fuera de España todo apunta a que la reaparición del rey Juan Carlos, que reside en Emiratos Árabes desde agosto de 2020, tendrá lugar esta misma semana. Fue este lunes cuando se empezó a comentar que el padre del rey Felipe VI tenía la intención de estar presente en las regatas que se celebran durante los próximos días en el Real Club Náutico de Sanxenxo, horas después ha sido el propio alcalde de la localidad pontevedresa el que ha confirmado que esperan a don Juan Carlos este fin de semana. "El rey Juan Carlos estará este fin de semana en Sanxenxo. No sé si viendo o participando pero estará entre nosotros", ha dicho Telmo Martín sin aclarar si don Juan Carlos tiene la intención de competir a bordo del Bribón, barco del que es patrón y con el que ha conseguido importantes títulos en los últimos años al lado de su amigo, el regatista Pedro Campos, una figura clave en la relación que el rey Juan Carlos tiene con la localidad gallega.

Fue durante las primeras horas de este lunes cuando Fernando Ónega adelantó –en Más de uno con Carlos Alsina- que el rey Juan Carlos estará presente en las regatas que se celebran este fin de semana en Sanxenxo, una información que llegaba después de conocerse que había mantenido una conversación telefónica con Felipe VI durante su estancia en Abu Dabi, un viaje de apenas unas horas que el actual jefe del Estado hizo para presentar sus condolencias por el fallecimiento del anterior emir, Jalifa bin Zayid al-Nuhayyan, anfitrión del rey Juan Carlos desde el verano de 2020. Por otro lado, Carlos Herrera –que viajó el pasado enero a Abu Dabi para encontrarse con él- aseguró en su programa que los planes del rey Juan Carlos son estar desde el viernes en las regatas y describe este viaje como "de fin de semana".

'De no haber sido rey, seguro que habría sido marino'

En Sanxenxo –que normalmente ya recibe muchos visitantes a estas alturas del año- solo se habla del regreso del rey Juan Carlos y de lo que supone en términos de publicidad para la localidad gallega que la reaparición se produzca aquí. "Hay un antes y un después en Sanxenxo desde que empezó a venir", ha afirmado el alcalde asegurando que el apoyo prestado por el rey Juan Carlos desde el 2012 ha sido clave en los últimos años para estar entre los primeros destinos turísticos del norte de España. Telmo Martín añade: "Aquí se le quiere, estamos encantados en demostrar el cariño que sentimos por él". De producirse así el regreso, el rey Juan Carlos volvería a España 'vía Sanxenxo', tal y como se marchó en agosto de 2020. El rey Juan Carlos salió entonces de Madrid en coche y llegó a la localidad gallega al atardecer, lo hizo con discreción y directamente a la casa de su gran amigo Pedro Campos, presidente del Real Club Náutico, armador del Bribón y con quién retomó la competición en esta última étapa de su vida. Cenaron juntos, hablaron de las próximas regatas (entonces por la pandemia era incierto el futuro de las competiciones deportivas) y pasó la noche en una habitación con vistas al mar en la propia casa de su amigo. Al día siguiente el rey Juan Carlos –que al parecer solo había dicho durante esa cena que salía de viaje- se marchó de España para poner rumbo a un destino que tardaría en trascender: Abu Dabi. Con estos antecendentes, y dada la expectación que está despertando su viaje, cabe pensar que el rey Juan Carlos podría volver a alojarse en la casa de Pedro Campos durante sus próximos días.

Durante este tiempo viviendo en Abu Dabi las informaciones de los amigos que han ido a verle siempre han apuntado en la misma dirección, el rey Juan Carlos tiene ganas de volver y echa de menos las regatas. Por eso no es de extrañar que la cita elegida fuera, tal y como apunta el calendario del Real Club Náutico, la regata del IV Circuito Copa de España 2022 clase 6mR, que se celebra el 20, 21 y 22 de mayo y es la antesala del Campeonato del Mundo, competición que el Bribón, capitaneado por el rey Juan Carlos, ganó en Vancouver en el año 2017 y revalidó en Finlandia en el 2019. Aunque ahora el rey Juan Carlos lleva dos años sin competir, a nadie le extrañaría verlo a bordo del barco defendiendo el título que consiguió en el 2019, ya que su pasión por el deporte y el mar son de sobra conocidas, hasta el punto de llegar a afirmar en más de una ocasión: "De no haber sido rey, seguro que habría sido marino".

Un regreso anunciado para una marcha sin precedentes

Las últimas horas han sido confusas en torno a este regreso, ya que las informaciones se produjeron justo después de que el rey Felipe VI viajara a Abu Dabi por un tema que en principio parecía que nada tenía que ver con la estancia de su padre en el país; el rey Felipe viajó acompañado del subsecretario de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Luis Manuel Cuesta para trasladar su pésame al actual jefe del Estado de los Emiratos Árabes por el fallecimiento del anterior emir. Horas después la agencia EFE publicó por fuentes oficiales que padre e hijo habían hablado telefónicamente durante las horas que el rey Felipe había estado en Abu Dabi y que habían quedado en verse en Madrid. Entonces, ese "verse en Madrid", tenía el sentido de que el rey Felipe solo estuvo unas horas en Abu Dabi, es decir, fue un viaje exprés y de marcado carácter institucional, sin embargo, el inminente regreso del rey Juan Carlos a España hace que estas tres palabras tengan un nuevo sentido.

Su regreso era previsible teniendo en cuenta que el pasado 7 de marzo comunicó en una carta dirigida a su hijo, el rey Felipe, su intención de volver a España aunque "no de manera inmediata" y manteniendo su residencia principal en Abu Dabi. "Conocidos los Decretos de la Fiscalía General del Estado, por los que se archivan las investigaciones de las que he sido objeto, me parece oportuno considerar mi regreso a España, aunque no de forma inmediata. Prefiero, en este momento, por razones que pertenecen a mi ámbito privado y que solo a mí me afectan, continuar residiendo de forma permanente y estable en Abu Dabi, donde he encontrado tranquilidad, especialmente para este período de mi vida. Aunque, como es natural, volveré con frecuencia a España, a la que siempre llevo en el corazón, para visitar a la familia y amigos", decía su carta. Así se aclaraba el futuro inmediato del que fue jefe del Estado desde noviembre de 1975 hasta junio de 2014 y que durante el verano de 2020 tomó la histórica decisión sin precedentes de trasladarse a un país extranjero.