Leonor y Sofía acompañan por sorpresa a sus padres a una reunión de la Fundación Princesa de Girona

Leonor y Sofía han aparecido este viernes por sorpresa en un acto acompañando a sus padres. Los Reyes y sus hijas se han desplazado hasta el Palacio de El Pardo donde han presidido la reunión del Patronato de la Fundación Princesa de Girona (FPdGI) Don Felipe ha sido presidente de honor de esta organización desde su creación en 2009. Tras su proclamación como jefe de Estado, es Leonor de Borbón la que ostenta la Presidencia honorífica. En un principio estaba previsto que a este compromiso público solo acudieran los Reyes, pero en el último momento se ha informado que la Princesa y la Infanta también acudirían. Este acto es el primero en que se ve a los cuatro miembros de la Familia Real juntos en público, después de que el pasado 23 de noviembre se comunicara que el soberano iba a permanecer diez días en cuarentena tras haber estado en contacto con una persona que dio positivo en coronavirus. También es la primera vez que aparecen después de que este jueves se conociera que don Juan Carlos ha presentado a Hacienda una declaración y ha abonado 78.393,72 euros, según un comunicado emitido por su abogado, Javier Sánchez-Junco.

VER GALERÍA

PINCHA AQUÍ PARA VER TODAS LAS FOTOS DE LA GALERÍA

Loading the player...

Para esta cita, la Reina ha elegido una falda negra de corte midi con grandes flores bordadas, mientras que sus hijas han llevado dos vestidos estampados de manga larga y corte parecido. El de la Princesa tenía dibujos de Paisley, mientras que el de la Infanta era negro con pequeños lunares blancos. Las dos han llevado la melena suelta y medias de color natural. La primogénita de don Felipe y doña Letizia ha calzado los zapatos negros con tacón kitten heels que estrenó en la audiencia previa a los Premios Princesa de Asturias 2020. Como le corresponde por su condición de heredera y como ya viene haciendo en los actos institucionales a los que acude, Leonor se ha sentado a la derecha de su padre.

VER GALERÍA

Tras su paso por Asturias el pasado octubre para entregar los premios de la Fundación que lleva su nombre, estaba previsto que la princesa Leonor se desplazase hasta Cataluña para presidir por segundo año consecutivo los Premios Princesa de Girona, sin embargo, la pandemia ha hecho que la edición de este año se haya aplazado a 2021, tal y como anunció a mediados de noviembre la propia Fundación Princesa de Girona. Quizá esta cancelación ha hecho que los Reyes hayan decidido que sus hijas les acompañen a esta reunión para tener un mayor contacto con esta Fundación que están tan estrechamente ligada la vida de la Princesa.

VER GALERÍA

- ¡HOLA! produce el documental 'Leonor. El futuro de la monarquía renovada' estrenado en Amazon Prime Video

- La vida normal de una adolescente con un destino excepcional

Esta nueva aparición de Leonor y Sofía se suma a las múltiples salidas de Palacio que ambas han hecho desde que estalló la pandemia en nuestro país. La Princesa de Asturias ha adquirido un gran protagonismo en el año que ha cumplido 15 años, derivado, en parte, de las excepcionales circunstancias que atraviesa el país y también por el hecho de que ya va siendo más mayor y su papel de heredera se va afianzando. Así, las nietas de don Juan Carlos y doña Sofía mandaron en pleno confinamiento un mensaje de apoyo a los jóvenes, leyeron desde Zarzuela un pasaje de El Quijote con motivo del Día del Libro, participaron en un minuto de silencio y también estuvieron presentes en el homenaje civil en memoria de las víctimas del coronavirus, acudieron al Festival de Mérida y han recorrido diversos puntos de la geografía balear durante el verano.

VER GALERÍA

VER GALERÍA

Aunque no es la primera vez que la princesa Leonor y su hermana participan recientemente en un acto con esta Fundación, sí que es la primera vez que participan en un encuentro de este nivel con el Patronato, que es el órgano de gobiermo, representación y administración de la entidad. Además, en esta ocasión las hijas de los Reyes han seguido el acto con micrófono y con un dossier de documentación, al igual que sus padres, en un día que era lectivo, con lo que han tenido que ausentarse de sus clases escolares. El pasado junio, las dos hermanas participaron, también por sopresa, junto a sus padres en una videollamada con los galardonados de los Premios Princesa de Girona. Fue su primera videollamda pública y, en aquella ocasión, la Princesa dirigió una palabras en catalán, un idioma que ya domina. Lamentó que el acto de entrega no pudiera celebrarse por las restricciones.

VER GALERÍA

En este acto híbrido (presencial y telemático) han participado cerca de 60 patronos de la Fundación y se ha aprobado el informe de actividad 2020 y el plan de actuación para el próximo año. En el cierre del acto, el Rey ha querido transmitir las siguientes ideas: "Hoy la reunión de nuestro patronato tiene lugar, cuando en España, en Europa y prácticamente en todo el mundo se están sufriendo consecuencias muy duras por causa de la COVID-19 para muchos sectores sociales, pero en particular para los jóvenes. Así pues nuestra razón de ser adquiere una relevancia aún mayor. La Fundación mantiene la necesidad de seguir con fuerza ante la realidad de nuestra juventud, que demanda un esfuerzo continuo por el bien de nuestro futuro común como sociedad y como país “ Finalmente la princesa Leonor, como presidenta de honor de la Fundación se ha dirigido al Patronato, en catalán, para decir: " Me gustaría agradecer a todos los patronos y a quienes trabajáis en la Fundación vuestra implicación y apoyo comprometidos. Tant de bó que aviat poguem entregar els nostres premis com a tots ens agradaria. La nostra Fundació seguirà sent el gran referent de suport al talente jove del nostre país" (Ojalá que pronto podamos entregar nuestros premios como a todos nos gustaría. Nuestra Fundación seguirá siendo el gran referente del apoyo al talento joven de nuestro país).

VER GALERÍA

VER GALERÍA

El objetivo principal de la Fundación Princesa de Girona es el de trabajar por los jóvenes en todos aquellos aspectos críticos para su futuro. La FPdGi es una fundación privada, constituida por la sociedad civil en Girona, impulsada por cerca de 90 patronos de primer nivel. Aspira a ser un referente a nivel estatal en el apoyo a los jóvenes en su desarrollo profesional y personal, poniendo un interés especial en la detección de jóvenes con talento que sirvan de referentes contemporáneos a otros jóvenes, así como programas para la mejora de la empleabilidad (Rescatadores de talento) y la transformación educativa de los jóvenes docentes. En 2020, la FPdGi ha destinado 2,8 millones de euros a programas en beneficio de los jóvenes. La sede de la organización está en el centro de Girona ubicada en la calle Juli Garreta. Este espacio ofrece a los chicos un punto de encuentro donde se organizan actividades diseñadas para dar respuesta a las necesidades más urgentes de aquellos que se encuentran en proceso de mejorar su desarrollo profesional.