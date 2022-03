¿Cansados de tanto regañar? Te damos 5 trucos para no desesperar

Si hay algún padre o madre que se sienta bien después de regañar o gritar a sus hijos, que levante la mano. Podríamos decir que ninguno. Igual que ninguno asegura mantenerse en un absoluto estado de calma cuando sus hijos le sacan de quicio. Pero, ¿sabías que el origen de las malas reacciones con los niños se sitúa más en nuestro agobiante estilo de vida que en su propio comportamiento?

Si es así, quizás, hacerlo mejor esté en nuestras manos. Así entiende, al menos, Nicola Schmidt, politóloga, docente y escritora que recientemente ha publicado su libro Educar sin regañar (Diana) y que es fundadora de un proyecto de gran éxito en Alemania, Proyecto para una educación más humana. En su libro, nos cuenta el por qué de esta afirmación que acabamos de hacer y cómo la ciencia ha demostrado ya que las regañinas y los castigos, no es que sean completamente ineficaces para educar a nuestros hijos, sino que les generan tal estrés que perjudica su crecimiento y puede desembocar en ataques de ira, lloros irracionales o, incluso, depresión.

Por eso, hay que resolver los conflictos con un enfoque distinto, pero ¿cómo? Sabiendo adelantarse y gestionar esas reacciones desesperadas, llenas de gritos y castigos, con estrategias creativas que nos ayuden a ponernos un límite. De ellas, nos cuenta la experta, destacan los pequeños ejercicios de autocuidado y unos cuantos trucos de descarga para el día a día en familia. Y, sobre todo, mantener la calma, empatizar y respetar a nuestros hijos y olvidarse del estrés.

Para que seas capaz de ello, te aconsejamos cinco de las muchas claves que nos da Nicola Scmidht en su libro, explicándote por qué y cómo ponerlas en práctica.

1. Mantener el estrés apartado

La gran mayoría de los libros sobre educación, nos cuenta la autora, “dan gran importancia al hecho de que los padres aprendan a contenerse”. Sin embargo, nos confiesa, “en mis cursos y seminarios, los padres me dicen que toda la teoría es estupenda y les queda todo claro, pero que, en la práctica, acaban perdiendo el control”. Para que no nos pase, Nicola Schmidt nos cuenta que existe un “semáforo de colores”:

Verde , es la zona en la que podemos reaccionar de una forma tranquila y lúcida ante nuestros hijos, nos sentimos conectados con ellos. Los problemas se resuelven con más rapidez, menos suplicios y más efectividad.

En todos nuestros comportamientos dirigidos a nuestros hijos, debemos intentar mantenernos en el color verde. Para ello, sobre todo, “ser consciente de que tenemos recursos limitados; no todo cabe en nuestra agenda diaria”. Y, por supuesto, no tenemos que ser perfectos, sino que podemos cometer errores. “Si has olvidado algo en casa, son cosas que pasan”. Sin embargo, al estar estresados, nos colocamos directamente en una zona de color que no es precisamente la verde, por lo que perder los nervios es mucho más fácil. “¿Por qué no, nos dice la autora, observamos primero qué sucede, nos abstraemos de ese estrés y nos tomamos una pausa para empatizar con nuestros hijos?”. Las reacciones serán, sin duda, mucho mejores.