Las mangas de novia más bonitas para bodas de verano a las que no te podrás resistir Cinco propuestas de tendencia que son capaces de poner la nota sofisticada hasta al look más sencillo

Los vestidos de novia de los meses de otoño e invierno suelen ser los que dan un gran protagonismo a las mangas, dado que este detalle es necesario para protegerse del frío. Sin embargo, lejos de lo que podría pensarse, la llegada del calor del verano no supone un impedimento para muchas prometidas que renuncian a los tirantes en favor de una manga especial que ponga una nota sofisticada a su look. Y es que, con un tejido fresco, que no condicione en exceso el peso y volumen del diseño, estos elementos no tienen que suponer ningún impedimento para la comodidad o la temperatura corporal de la protagonista del día. En la red triunfan propuestas de recién casadas que, con mucho gusto y unas dosis de tendencia, supieron encontrar el equilibrio perfecto entre espectacularidad y confort con sus mangas.

Entre las chicas con estilo que nos contaron la historia de su ‘sí, quiero’, recordamos a Alejandra, una valenciana que se casó en septiembre e hizo de una colcha de su bisabuela, la pieza principal de su estilismo, al convertirla en chaleco. Y a ello quiso sumar otros ingredientes entre los que destacó una manga diferente y romántica, que hacía equilibrio con el minimalismo de su look. “Al llevar ese chaleco, el vestido tendría que ser muy básico, por lo que así lo hice, pero tenía que buscar darle un toque para cuando me lo quitara. Así que pensé en las mangas. Decidí que ese estilo de ‘globitos’ me pegaba mucho y podía quedar muy bien. Tenía muchas ideas, pero al final con ayuda de mi madre, hermanas y mis amigas, me pude decidir con el vestido”, nos explicaba. Como ella, otras mujeres se atreven a incorporar unas mangas a sus diseños de verano y esta temporada se imponen estas propuestas.

Manguitos

Si buscas unas mangas perfectas para contar con dos looks en uno, los manguitos son la opción que más se adaptará a tu estilo. Estas mangas (habitualmente con volumen) son de ‘quita y pon’ y, en las colecciones 2023, suelen incorporar volumen y permiten mostrar los hombros. Aptas tanto para enlaces religiosos como para bodas civiles, durante la temporada estival se reinterpretan en forma de creaciones fantasía muy especiales para todos los estilos, lo cual permite completar tanto vestidos minimalistas como looks muy románticos sin miedo a que pasen desapercibidos. De Rosa Clará a Jesús Peiró, pasando por Vera Wang, no hay firma (española o internacional) que pueda resistirse a la tendencia.

Mariposa

Entre las mangas más originales y poco habituales entre las novias son las mariposa. En línea con la corriente nupcial más romántica, que apuesta por las lazadas, los estampados florales, los diseños troquelados y los bordados, este detalle parece sacado de la estética de un cuento y suele estar realizado en tejidos vaporosos. También conocida como manga campana o nueva manga tulipán, acompaña a vestidos de silueta A o sirena habitualmente, en ocasiones en su versión más ligera y en otras en un formato más rígido, pero siempre resultan espectaculares.

Farol

Sobrevivir al paso del tiempo, en el mundo de la moda, no es tarea fácil y sin embargo, hay detalles, estéticas y piezas que logran volverse atemporales y no perder su función con los años. Es el caso de las mangas farol, que siguen en la cima de la popularidad para completar vestidos de novia de verano y que suelen derrocha elegancia clásica y hacer las veces de un lienzo para quienes buscan añadir un toque artesanal a su look. Populares en algunos de los trajes regionales de nuestro país, estilizan a las cuerpos de caderas anchas o silueta cuadrada y esta temporada triunfan en sus versión perforada o con pasamanería y elementos entolados.

Corta

La sencillez es un valor en alza entre las novias. Ante la duda, las prometidas de la temporada prefieren no caer en excesos y que se les distinga por su personalidad y por la emoción de sus rostros, antes que por contar con demasiados centros de atención en su estilismo. Por ello, cuando un diseño está repleto de detalles o cuando los accesorios tienen mucho peso en el look, la manga corta se convierte en la mejor aliada. Minimalista y delicada, es la elegida en un sinfín de bodas religiosas y en las propuestas de verano suele triunfar confeccionada con tejidos diferentes a los del propio cuerpo y cuidadosamente seleccionados para esta zona.

Caída

Para algunos expertos este detalle no puede considerarse una manga, pero lo cierto es que cumple la misma función en los vestidos de novia y por ello, para muchas diseñadoras y estilistas es conocido como manga caída. Lo hemos visto recientemente en la boda de Loreto Sesma con Guillermo Bárcenas, pues la poetisa y directora de marketing escogió esta opción en su look de Pronovias, junto a un escote bañera y una espalda descubierta. Y es que el papel de esta manga es puramente simbólico y por ello suele acompañar a escotes que muestran los hombros y brazos como el corazón, el palabra de honor, el bustier, el off-the-shoulders y sin duda el Bardot, con el que es más habitual verla. Una elección muy popular entre las novias virales veraniegas que se casan en una celebración civil.