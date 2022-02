Perfumes de autor, la tendencia que enamora a las novias más sofisticadas

Es el accesorio que no se ve, pero quizá el que más se siente. Aunque el maquillaje y peinado del gran día son dos detalles a los que la novia presta gran atención, quizá el que más recuerdos le traerá en el futuro es el aroma que escogió para su ansiada boda. Son numerosos los estudios que confirman que el olfato es el sentido con mayor memoria y cómo no darle un papel destacado en un día tan señalado. Si bien algunas prometidas no quieren renunciar a la fragancia de su día a día, cada vez son más las que quieren asociar a la fecha una esencia diferente. En el mercado existen propuestas especialmente formuladas para el ‘sí, quiero’, pero conviene centrarse en esas novedades y tendencias a las que no perder la pista, como los perfumes de autor.

De gran exclusividad

Huyendo de las masas, la perfumería de autor ofrece un sinfín de posibilidades, con esencias muy exclusivas, opciones de personalización y presentaciones en frascos que son puro lujo. Todo ello diseñado o impulsado por algunos de los mejores narices del mundo, que decidieron lanzar sus propias propuestas al mercado. Y en esto invierten algunas de las novias más exigentes para hacer su enlace aún más especial. Precisamente hace tan solo unos meses la reconocida firma nicho LE LABO Fragances presentaba al mundo Thé Matcha 26, una propuesta original y muy personal que cautivará a las amantes de esta bebida convertida en fenómeno. Con un aroma que recuerda al hogar, la firma lo define como un momento de introspección: “una tranquila celebración interior de gracia y belleza conmovedora”. Higo cremoso, maderas de cedro y naranjas amargas son algunas de las notas de esta fragancia.

El nariz Francis Kurkdjian está detrás de la firma de nombre homónimo que se ha convertido en una referencia internacional. Las amantes de las fragancias florales encontrarán en À la rose su opción más romántica para el gran día. “La rose eau de parfum es un homenaje a la feminidad, una declaración de amor traducida en fragancia. Una fragancia ligera y sensual que muestra dos rosas excepcionales: la rosa Damascena de Bulgaria y la rosa Centifolia de Grasse. Se complementan para brindarte un perfume floral almizclado que a su vez es sutil y exuberante”, apunta la firma. En cada uno de los frascos de esta esencia hay 250 rosas frescas y acentos de miel suave y sensual y son 250 rosas damascenas de Bulgaria las que conforman sus notas más altas.

Olores atemporales

Quienes busquen ese olor a limpio y a piel tan universal, pueden encontrar en las creaciones nicho de Byredo la mejor alternativa a la perfumería tradicional. Su aclamado Blanche es un aroma atemporal, de los que no cansan y se graban en la memoria y que se ha convertido en un emblema en esta casa. “Blanche explora el olor de la textura y la piel; cuerpos deslizándose bajo sábanas frescas; cestos de ropa sucia llenos hasta el borde; un golpe de detergente. Un golpe de aldehído se suaviza en una delicada rosa; a través del sándalo y el almizcle, el encanto y la intimidad del toque humano”, señala la firma.

Tampoco parece tener fecha de caducidad el perfume Solar Blossom de Mizensir. Alberto Morillas fundó esta casa de perfume de autor junto a su mujer para compartir sus recuerdos en forma de fragancias de altísimo nivel. El sevillano es una de las narices más reputadas de nuestro tiempo, con una larga lista de éxitos para las compañías más reconocidas de moda y belleza. Con Solar Blossom hace un homenaje a su tierra, de la que se marchó con tan solo 10 años, pero de la que guarda muy diversos aromas en su memoria. “Lo recuerdo como si fuera ayer. Los naranjos en flor perfumando el patio, el intenso sol primaveral y yo, de niño, concentrado en mi helado de vainilla. A menudo lo comíamos cuando subía la temperatura. En ese entonces, no teníamos aire acondicionado, ¡pero teníamos helado! Estábamos lejos del mar pero soñábamos con él. Y la más mínima brisa nos hacía querer ir a la playa”, relataba en la web.

Cuenta, además, que Solar Blossom es un homenaje a aquellos momentos de su infancia. “Las notas de Paradise y Neroli evocan el agua fresca que echábamos sobre las tejas tan calientes. Luego, el azahar y el jazmín sambac hablan de la densidad del aire caliente saturado de estas fragancias, mientras que la vainilla aporta su golosa dulzura”, relata en la web. Una propuesta sugerente para aquellas novias que buscan un aroma fresco y adulzado, con vainilla y azahar, para su día más especial.

Notas sensuales

Azahar, neroli y malvavisco son los tres ingredientes destacados de Love, don’t be shy de Kilian, un perfume de autor sensual y atrevido para novias que no quieren pasar desapercibidas. Este perfume, que evoca la pasión del primer amor, se ha convertido en uno de los más compartidos en fechas tan románticas como San Valentín. Más allá de una fórmula muy aplaudida, esta fragancia presenta un frasco elegante y sofisticado, que además puede recargarse. Una propuesta que no dejará a ninguna prometida indiferente.