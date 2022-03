La historia de Alba, la novia palentina del vestido viral

A la hora de elegir el vestido de novia, ¿por dónde habría que empezar? Algunos diseñadores recomiendan probar diferentes siluetas para encontrar la que más favorece el cuerpo; otros, aconsejan bucear en las redes sociales hasta dar con opciones que convenzan. Eso es lo que hizo Alba, una chica de Palencia que nunca imaginó que su vestido se haría viral en apenas unas horas. "Elegir el vestido fue muy fácil. Me empapé mucho de las redes sociales: miré miles de vestidos y fui guardando los que me gustaban. ¡Algunos ni siquiera eran de novia! Fui descartando los diseñadores que no me convencían y que no iban conmigo, tenía muy claro lo que no me gustaba. Ahora miro aquellos recortes y la verdad es que mi vestido es un mix de todos", explica Alba. Finalmente se decantó por Beba's, la firma capitaneada por Belén Barbero.

En declaraciones concedidas a HOLA.com, la fundadora de Beba's explicaba que, para ella, el proceso creativo de un traje de novia es extenso. "No se trata de crear un traje bonito, se trata de profundizar en los sueños de la novia para transformarlos en lo que finalmente será su vestido. Cada novia es única, por eso su vestido también debe serlo. La mujer en busca de su vestido de novia debe primero encontrarse a sí misma, para después decidir lo que desea mostrar, sugerir y ocultar, tanto física como emocionalmente. Por ello, mi consejo es ser siempre fiel a ti misma y apostar por algo que de verdad refleje tu personalidad, tus inquietudes y tu forma de ver la vida. Por ello, desde nuestro atelier, creamos vestidos artesanales personalizados para cada una de nuestras novias", apuntaba. Algo con lo que coincide plenamente Alba. "Creo que, aunque suene a tópico, tienes que ser fiel a ti misma, a cada mujer le sienta bien una cosa diferente, a mí hay vestidos que me encantan pero sé que no son para mí".

La palentina nos explica que ella, por ejemplo, nunca lleva vestidos largos en su día a día, por eso no le convencía lucir uno en una ocasión tan especial. "Mi vestido era más corto por delante porque soy delgadita y con los vestidos hasta los pies me veía demasiado lánguida…". El resultado fue un maravilloso vestido asimétrico, con un volante rematando la falda, y flores en 3D aplicadas sobre él y en el cuerpo. Un diseño que, por su originalidad y, sobre todo, porque favorecía especialmente a Alba, no tardó en hacerse viral. "Supongo que vieron lo mismo que vi yo: el tejido del vestido era precioso, en tafetán blanco con flores bordadas en tul, la verdad es que era aún más bonito en directo, una joya. La falda corta por delante le daba el punto divertido, supongo que si hubiera sido largo no se hubiera viralizado tanto. Era un look muy juvenil. Eso sí, ¡o te encanta o lo odias!", bromea. Pero el suyo encantó.

Y no solo el vestido, también los complementos. Aunque Alba asegura que no buscaba la originalidad, sino más bien un diseño que se adaptara fielmente a su personalidad, lo cierto es que los accesorios –un lazo negro adornando su larga melena, zapatos nude y un ramo de rosas de colores vivos–, dieron el toque definitivo a su look nupcial. "Me gustan las tendencias, aunque nunca llevo nada con lo que no esté cómoda, si puedo adaptarlo a mí genial. Me encantan los lazos negros, me han gustado siempre. Siempre llevo el pelo suelto así que el lazo era perfecto para mi idea. Aunque es cierto que ya se empezaban a ver, la verdad el que el boom de los lazos negros ha llegado justo después de mi boda, ¡ahora están por todas partes! También llevé un lazo igual en el ramo, y había en gran parte de la decoración de la boda", añade.

Un amor a medida

Alba y Manuel llevaban juntos cuatro años y uno viviendo juntos, antes de darse el 'sí, quiero' en una ceremonia religiosa el pasado 13 de julio. Su historia es como la de otras muchas parejas a las que el destino o las casualidades unen en un momento determinado, el momento exacto. "Los dos somos de la misma ciudad (Palencia) y, aunque es una ciudad pequeña, tardamos en conocernos, estudiábamos en ciudades distintas. Pero la vida juntó a nuestros mejores amigos e, indirectamente, a nosotros. Ellos nos presentaron, empezamos a conocernos y vimos que éramos el uno para el otro", nos cuenta Alba. Tanto es así que una Nochevieja de hace no demasiado Manuel le dijo a Alba que, antes de que terminara el año que iban a estrenar le pediría que se convirtiera en su mujer.

Y así fue, aunque apuró bastante. "En mi cumpleaños del año siguiente, que es en diciembre, lo hizo. Yo siempre quise casarme con él. Al principio no pusimos fecha, pero tardamos poco en decidirnos y meternos en faena". Estaban tan ilusionados que después de poner fecha a la ceremonia religiosa y encontrar el sitio perfecto para la celebración –finalmente la basílica de San Juan el Real y el Hotel de la Reconquista, en Oviedo, ciudad en la que Manuel tiene familia– se casaron por lo civil. ¡No podían esperar! Eso sí, el 13 de julio, cuando por fin unieron a toda su familia y celebraron su enlace religioso, todo fue alegría. "Me quedo con ver a mi abuelo esperarme en el coche para acompañarme a la iglesia, ver a Manu al final del altar emocionadísimo esperándome y lo bien que lo pasamos todos en la fiesta, lo bailamos todo".

