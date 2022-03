Creados para el éxito: vestidos de novia con nombre de supermujeres

Que un vestido de novia se inspire en uno de los iconos de moda más aclamados de las últimas dos décadas no puede desembocar en otra cosa más que en un éxito seguro. One Day es una firma en ascenso dentro industria nupcial, líder en Australia, de donde es originaria, y cada vez más reconocida a nivel mundial por acercar a las mujeres un prototipo de novia desenfada, relajada y que no se rige por formalismos. Estos valores que se imponen a pie de costa son los que siempre han encarnado mujeres irreverentes como Kate Moss. Precisamente, si existe alguien que no se ha dejado influir por las normas establecidas ha sido ella: la supermodelo a quien la firma ha homenajeado sacando a la luz un vestido bautizado con su nombre.

Repasar el álbum de fotos de la británica en la década de los 90 es tropezar una y otra vez con los vestidos de esencia lencera que le catapultaron definitivamente a la fama. Con ellos se dejaba ver en las fiestas más exclusivas de Londres, París y Nueva York o asístía a cenas de gala en las que, incluso, compartió mesa con figuras tan inolvidables como Diana de Gales. Precisamente, esta imagen pertenece al año 1995, cuando ambas coincidieron en un evento de moda dentro del marco de la America Gala Ball, celebrado en la Gran Manzana. La modelo eligió, como en tantas ocasiones, un slip-dress de seda en color crema con ese escote drapeado que tan aplaudido fue durante aquellos años y que con tanta fuerza volvieron a estar de moda el invierno pasado.

Este mismo diseño, en formato actual, se reinventa para novias que quieran casarse esta temporada conforme al estilo de vida que se impone en la costa australiana. Bautizado con el nombre de Moss, es un modelo en blanco roto, de textura lencera, con escote en pico y abertura lateral. Está hecho en saten de seda 100 % y esconde en su espalda un amplio escote. Debes saber que, al menos, debes pedirlo con 4 meses de antelación para su producción y envío y tiene un precio de 4.195 dólares, unos 3.700 euros aproximadamente.

Arizona Muse, Bar Refaeli, Cindy Crawford, Alessandra de Osma o Dafne Fernández son algunas de las mujeres que han llevado un vestido lencero en el día más importante de su vida. Sin embargo, cuando hablamos de casarse con un slip-dress es inevitable volver la vista atrás al año 1996 y recordar a su pionera: Carolyn Bessette. La modelo se casó con John John Kennedy enfundada en un inolvidable diseño de seda blanca firmado por Narciso Rodríguez para Cerruti que sentó cátedra en el mundo de las novias. Tanto, que hoy en día se ha convertido en una opción imprescindible para invitadas y novias que acuden a él no solo camino del altar, sino para la preboda o para la fiesta posterior a la ceremonia. One Day, te pone al alcance de tu mano una opción por la que suspiraron muchas celebrities y propone que lo lleves de forma relajada con una chaqueta de paillettes y calzado cómodo.

Bautizar vestidos con nombres de personajes queridos y reconocidos en todo el mundo parece que se ha puesto de moda entre los diseñadores nupciales. Sarah Seven, por ejemplo, está consiguiendo revolucionar el concepto de novia más tradicional con diseños novedosos y vestidos con nombre propio como su aplaudido modelo Kennedy. Tal y como nos ha confirmado la propia diseñadora, si bien no existe una referencia estilística definida entre Jacqueline Kennedy y el propio diseño nupcial, su fuerte admiración hacia ella le ha servido de inspiración. "Este vestido, no solo es sofisticado y elegante, sino que también es encantador y accesible, al igual que fueron el presidente John Fitzgerald Kennedy y la Primera Dama, eran muy queridos".

Vreeland, Lennon, Winslet... Son muchos los vestidos de novia que hacen referencia a personalidades de la moda, la música o el cine. El enésimo ejemplo es Blake, un diseño de escote Bardot que hace las delicias de las mujeres minimales que buscan un vestido de novia de líneas sencillas y no renuncie por ello a ser especial. Es de la firma BHLND y su nombre hace alusión a una de las actrices más prestigiosas de Hollywood. Su escote cruzado enmarca la silueta a modo de corpiño y su caída recta se ciñe al cuerpo de una forma extremadamente sofisticada. Su corte y silueta casan con el estilo de Blake Lively, a quien podríamos imaginar perfectamente con este mismo diseño.