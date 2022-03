La historia de los vestidos balineses que han conquistado a novias e 'influencers'

Las nuevas propuestas nupciales no se conforman solo con el tradicional vestido blanco, van mucho más allá. En las últimas temporadas han irrumpido con fuerza accesorios poco convencionales capaces de transformar la imagen más clásica de una novia. Sin embargo, este cambio no solo se presenta en zapatos, velos o tocados, también se han adueñado de los propios vestidos de novia. Las pinceladas de color se permiten la licencia de inundar unas colecciones nupciales que resurgen cada temporada para adaptarse a las tendencias. Si en invierno aparecen en texturas como el ante o el terciopelo, para verano se plasman en bordados multicolor y encajes de chantilly como los que presenta Fillyboo, la firma ideal para mujeres que sueñan con una boda isleña.

Y es que cada vez son más las parejas que deciden apostar por lugares de ensueño para pronunciar el 'sí quiero'. Espacios alejados de las grandes urbes que encierran un encanto especial donde sorprender a sus invitados. Aunque existen sitios como los invernaderos que se han puesto de moda en las últimas temporadas, casarse en una isla a pie de playa siempre ha sido el ideal de las novias más bohemias.

Para ellas, no existen las normas, ni los patrones clásicos. Para aquellas mujeres con espíritu folk va dirigida Fillyboo, una marca que refleja la esencia de Indonesia en unos vestidos bordados a mano por artesanos balineses. Se trata de unos diseños que se rigen por la filosofía slow life, un modo de vida que predomina en las pequeñas aldeas familiares de Bali y que pone en relieve el valor del trabajo manual, ese esfuerzo que no debería desaparecer sumido en el frenético ritmo de la industria de la moda.

Mangas acampanadas, hechuras amplias escotes bardot con volantes, prendas de esencia hippy y bordados florales... Estos diseños made in Bali pero con sede en Australia, han conquistado a influencers internacionales como Rocky Barnes. La bloguera nació y creció al sur de California y actualmente vive en Los Ángeles, por lo que la playa y la estética desenfadada de la costa está presente en muchos de sus estilismos que inspiran un estilo gypset. Esta forma bohemia de vestir la trasladó de forma sutil a su look nupcial, sencillo y relajado, y también a estilismos diarios como el que vemos en la imagen superior. En su caso, de todas las propuestas de la colección de Fillyboo, eligió un mono bordado de corte setentero que no desencajaría en absoluto para una boda civil a pie de playa.