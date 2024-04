Selena Gomez versiona el traje blanco de las 'royals' y rompe una regla no escrita de moda

Esta última semana ha sido una repleta de acontecimientos para Selena Gomez, que sin haber estado nominada a ningún galardón en la 81º edición de los Globos de Oro consiguió hacerse con toda la atención después de que fuera captada por las cámaras hablando sobre Kylie Jenner y Timothée Chalamet con su amiga Taylor Swift. Se desconoce lo que dijo exactamente, pero los seguidores de los involcrados no han tardado en comentar sus especulaciones en redes sociales, provocando que la intérprete de Love you like a love song quisiera tomarse un corto descanso de las plataformas para pasar tiempo con el productor Benny Blanco. Sin embargo, este break duró poco porque la artista y fundadora de Rare Beauty ha tenido retomar sus compromisos laborales tan solo 24 horas después de anunciar la retirada virtual, y el look que ha escogido para la ocasión no es casual sino que está cargado de simbolismo.

Selena Gomez versiona el traje blanco con un top de corsé

La empresaria pasó el mes de diciembre en Nueva York, donde estuvo promocionando su nueva línea de moda cómoda en colaboración con Wolford, pero ha querido aprovechar al viaje a California (allí tuvieron lugar los Globos de Oro) para realizar un evento propio al otro lado del país. Al tratarse de un brunch, tenía que decantarse por una prenda que no fuese demasiado formal. pero que aun así representase los valores de su firma de productos de maquillaje natural y clean beauty.

Es aquí cuando entra en juego un estilismo que ha sido sello distintivo de los armarios de las mujeres poderosas desde hace décadas, especialmente entre aquellas de sangre azul. Hablamos del potente traje blanco.

Una vez que la sastrería se adentró de lleno en los vestidores femeninos, esta rama de la moda adquirió una connotación de poder que, sumado al efecto de unos zapatos de tacón de aguja, se planta como el uniforme de trabajo más reivindicativo para las mujeres emprendedoras. Esto es bien sabido, aunque no cualquier traje vale para transmitir este mensaje, tanto el color como el tejido son de suma importancia.

Selena ha optado por un tándem satinado de color blanco luminoso al que ha incorporado, para darle un aire mucho más moderno, un top de corsé con encaje. Sobre los hombros, además ha llevado un abrigo de lana del mismo tono exacto. ¿Recuerdas a quiénes les hemos visto antes este look?

Un giro inesperado: mezcla plateado con dorado

Como complementos, ha añadido piezas en tanto en oro blanco o plata con diamantes como en oro amarillo, aparte de unas sandalias de tiras plateadas, a juego con el bolso de mano recubierto por piezas de vidrio, rompiendo una norma no escrita de moda al mezclar todas estas distintas tonalidades de metal en un mismo look.

Con este atrevido recurso, la cantante deja en evidencia que está a la última en cuanto a tendencias, puesto que los accesorios en plateado tienen mucha más presencia en los catálogos de moda esta temporada Otoño/Invierno 2023-2024, un hecho que ha motivado la convivencia de estos dos contrarios.

Un favorito de las mujeres de la realeza, de Leonor a la reina Letizia

¡No más pistas! Si sigues de cerca los pasos de las distintas casas de la realeza europea, seguramente te has dado cuenta de que el traje blanco está entre las elecciones de estilo preferidas por las reinas, princesas o herederas al trono. Es el caso de la princesa Leonor, que se hizo con uno para celebrar su 18º cumpleaños, o el de doña Letizia, quien anunció su compromiso con don Felipe VI hace dos décadas luciendo un impoluto traje blanco de Armani.

Por si quedaba alguna duda de lo mucho que le gustan estos diseños sartoriales, la Reina ha adquirido nuevos diseños similares, de corte clásico, firmados por Hugo Boss o Carolina Herrera, algunos prácticamente idénticos al que viste Selena, con chaqueta de botón central, top lencero de encaje o adorados con paneles satinados.

