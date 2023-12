Selena Gomez se sincera sobre sus tratamientos estéticos y el polémico pasado de su nuevo novio

Selena Gomez está viviendo su mejor etapa en todos los sentidos y las pruebas están a la vista: al avasallante éxito de su firma de cosmética Rare Beauty se suma el lanzamiento de la tercera temporada de Solo asesinatos en el edificio y, para rematar, la llegada de una nueva ilusión, su romance con el productor musical Benny Blanco. En el pasado, la cantante se ha abierto en canal con sus fans al hablar de su diagnóstico de lupus y la batalla que desde 2018 lucha contra la depresión, pero tampoco se corta al momento de compartir el lado más bonito de la vida. Mucho más segura de sí misma, no esconde su amor y, además, se sincera sobre las intervenciones estéticas a las que se ha sometido en los últimos años.

Selena Gomez se sincera sobre sus intervenciones estéticas

Un comentario en las redes sociales de la artista hizo que, después de muchos años sin tocar el tema, esta confesara que sí se ha realizado tratamientos estéticos, aunque no ha pasado por quirófano. Cuando un usuario le sugerió que se "quitara los rellenos/implantes de mejillas", ella inmediatamente respondió que solo se había aplicado toxina botulínica en el rostro. Algo similar declaró Kim Kardashian a la revista Allure para desmentir de una vez por todas las especulaciones: "Un poco de Bótox. Nunca me he rellenado las mejillas ni los labios".

Gomez, de 31 años, recientemente admitió en una entrevista para WWD que ser una estrella infantil inicialmente afectó su autopercepción, y esto podría explicar por qué ha decidido romper su silencio y ser sincera con quienes siempre le han brindado apoyo durante su carrera. "Creo que mi versión de la belleza se vio un poco afectada porque he estado trabajando desde que tenía siete años y siempre he tenido maquillaje", ha desvelado la fundadora de Rare Beauty.

Son estas inseguridades sobre su físico las que relata en su desgarrador documental Selena Gomez: My Mind & Me, que vio la luz en la plataforma Apple TV+ hace exactamente un año, aunque desde entonces la vida de la empresaria ha dado un giro de 180 grados para bien. En su última publicación, la intérprete de Lose you to love me ha compartido que actualmente se encuentra en Nueva York, donde está promocionando su nueva línea de moda cómoda en colaboración con Wolford y disfrutando las semanas previas a las navidades con sus amigos más cercanos; entre ellos, Taylor Swift, a quien se ha referido como "su única amiga en la industria". Eso sí, se nos hace imposible ignorar que, en ese mismo carrusel de imágenes, Selena ha dejado una auténtica declaración de amor: su instantánea más tierna hasta la fecha con el productor Benny Blanco.

Más feliz que nunca: un cambio de look y su nuevo amor

Tan solo un par de días después de estrenar una luminosa melena balayage, un look que sus seguidores interpretaron como señal de emocionantes cambios en la vida de la artista, vuelve a sorprendernos haciendo pública una fotografía de lo más romántica. Y es que, en caso de que te lo hayas perdido, Selena confirmó su relación a principios de diciembre, respondiendo a un vídeo en redes sociales que especulaba sobre la potencial pareja. Sin embargo, no todo es color de rosa porque las críticas no tardaron en llover.

El productor, que colaboró con ella en la canción I Can't Get Enough hace ya cinco años, también había hecho música con Justin Bieber, y en 2020 declaró: “Justin no es como uno de esos moldes de galletas que hay como artistas pop que sacan un single y luego promocionan su línea de maquillaje”. ¿Era acaso una indirecta a Selena?

Tan pronto sus fans recordaron este altercado, del que apenas han pasado tres años, la cantante respondió tajante a los comentarios: "Aun así, es mejor que cualquiera de los hombres con los que he estado". Parece que se han hecho las paces entre ambos, o al menos eso indica el apasionado beso que muestra la fotografía, pero de igual forma ha querido dejar el tema zanjado con un mensaje final: "Si realmente te preocupas por mí, este es mi momento más feliz. Si no, siéntete libre de decir lo que quieras. Pero nunca permitiré que tus palabras guíen mi vida. Nunca. Ya terminé. Si no puedes aceptarme en mi momento más feliz, no estés en mi vida en absoluto".