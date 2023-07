'¡Me veo hermosa!': así será Kim Kardashian en 30 años según la inteligencia artificial

El debate sobre los potenciales perjuicios de la Inteligencia Artificial se ha vuelto ineludible, incluso para quienes poco tenemos que ver con cuestiones tecnológicas. En la era de las interacciones virtuales, siquiera usar los típicos filtros en las redes sociales supone utilizar estas herramientas tan complejas que, hasta hace relativamente poco, nos eran completamente ajenas. Pero no todo es tan peligroso como parece: Kim Kardashian se ha atrevido a probar uno de estos AI Filters para mostrarnos cómo se verá dentro de unos años y resaltar la importancia del cuidado de la piel: así es el simulador del envejecimiento que suma millones de visualizaciones en TikTok.

¿Cómo se verá Kim Kardashian dentro de 30 años?

En un breve vídeo compartido por madre e hija en su cuenta conjunta de TikTok, Kardashian decidió poner a prueba el famoso filtro de envejecimiento que está causando furor en la plataforma, especialmente entre los devotos del cuidado de la piel. "Me veo hermosa", dice antes de estallar en carcajadas. Segundos después, North, de 10 años, entra en el marco para someterse al desafío, pero su rostro no parece verse afectado por la inteligencia artificial: "No pareces mayor. ¿Cómo es posible?", comenta Kim sorprendida. Este bonito momento del dúo es uno de los muchos que comparten en la plataforma a sus más de 16 millones de seguidores desde crearon el canal en 2021.

La hermana menor del clan, Kylie Jenner, también le dio una oportunidad a esta máscara virtual, pero no reaccionó igual de bien. Al ver su imagen envejecida, la fundadora de Kylie Cosmetics, de 25 años, inmediatamente exclamó: "No. No me gusta. No me gusta para nada. No... No”. Este filtro, sin embargo, puede que traiga beneficios a largo plazo para muchos usuarios, pues resalta aquellos puntos clave a los que deben poner atención en la actualidad, cuando aún están a tiempo, para lucir mucho mejor en el futuro.

Confiesa sus secretos de belleza a los 42 años

Decenas de dermatólogos en la plataforma lo han utilizado para ofrecer algunos consejos sobre cómo ralentizar los temidos signos de la vejez: añadir bloqueador solar a la rutina de skincare, así como un suero hidratante de ácido hialurónico o activos potentes, como el retinol. Es una de las razones por las que, hace casi seis años, Kim decidió crear KKW Beauty, rama de su imperio empresarial que cerró en 2021 para dar paso a su segunda marca de belleza, SKKN by Kim.

En una entrevista concedida al The New York Times, la estrella admitió que comería "un tazón de caca todos los días" si eso la hiciese ver más joven. No tardó en viralizarse. Si bien algunos de sus seguidores criticaron la visión gerontofóbica de Kim, otros quedaron, más bien, intrigados: ¿Cuál es su verdadero truco de belleza? Recordemos que tiene 42 años, así que cuesta creer que, teniendo una tez tan tersa, no haya recurrido a tratamientos estéticos e intervenciones quirúrgicas.

Todo por ser joven

"Un poco de Bótox. Nunca me he rellenado las mejillas ni los labios", confesó a la revista Allure después de que le preguntasen por aquellas polémicas declaraciones al periódico neoyorquino. Consciente de que una parte importante de su fama le viene precisamente por su canónico físico, el mismo que dio un giro de 180 grados a la cultura de la delgadez hace aproximadamente una década, la empresaria dedica horas de esfuerzo a verse mejor que nadie: "Realmente me importa lucir bien, probablemente me importe más que al 90 por ciento de las personas en este planeta. No es fácil cuando eres mamá y estás agotada al final del día o estás estudiando. Ambos son mi caso. Hago mis tratamientos de belleza, por lo general, tarde en la noche. Después de que todos están en cama, me hago mis tratamientos con láser", explicó.