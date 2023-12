Déjate conquistar por la joyería plateada que será tendencia más allá de las fiestas

Dentro del inmenso mundo de la moda, existe la confrontación de dos equipos con los que prácticamente todas nos identificamos en lo referido a los accesorios y complementos: ¿plateado o dorado? Muchas veces, nos decantamos por uno u otro en función del color de pelo o de las diferentes tonalidades que usamos para vestirnos en nuestro día a día. Sin embargo, la plata viene pisando fuerte para 2024 después de varias temporadas a la sombra de su contrario. Y la verdad es que sienta a la gran mayoría de gente, por su capacidad de iluminar el rostro. Si todavía no te hemos convencido para que te sumes a la tendencia, te mostramos cinco looks en los que la joyería es un elemento clave. ¡Dale al play y no te los pierdas!