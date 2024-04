Rojo y negro o cómo ser la combinación más exitosa del momento

El rojo promete ser el color que nos va a acompañar en esta temporada invernal y no nos puede gustar más la idea. Esta nueva tendencia se adapta a muchísimas prendas de nuestros armarios, que le aportan una tonalidad viva y colorida a nuestros looks más básicos. Si todavía no sabes muy bien con qué color combinarlo, te recomendamos que optes por el color negro por su magnífica adaptación cromática. Dale al play y descubre cómo puedes combinarlo con las prendas que ya tienes. ¡No te lo pierdas!