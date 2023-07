Tres estilismos con zapatillas y guiño a Diana de Gales: el 'street style' de Emily Ratajkowski

Con el regreso del lujo silencioso, hemos aprendido a valorar el potencial de nuestras prendas básicas para resolver looks de tendencia ultrafavorecedores. Dejamos de buscar vestidos con plumas y exageradas plataformas en los posados de street style para centrarnos en cómo construir un armario de verano sostenible, a la vez que cómodo. Por suerte, Emily Ratajkowski se nos ha adelantado en su regreso de Paris Fashion Week: sus últimos estilismos son contundente evidencia de que la ropa atemporal jamás pasará de moda.

Las zapatillas vintage que combinan con todo

La modelo aprovecha sus ratos libres, cuando no está desfilando o grabando un episodio de su exitoso pódcast, para recorrer las calles de Nueva York con su pequeño. Como es de esperar, elige conjuntos todoterreno para caminar kilómetros sin cansarse, con sus zapatillas Club C Vintage de Reebok como protagonistas. En esta imagen, ha apostado por la estética tenista, combinando sus deportivas blancas con un dos piezas de top corto gris con minifalda blanca.

Y si tu estilo no es demasiado deportivo, la estadounidense propone un look con otras piezas igual de confortables, que seguramente tienes en tu vestidor desde hace años: una camiseta lisa de tirantes con pantalones cortos vaqueros. Sumando a este tándem casual unas zapatillas blancas, obtendrás el look de básicos estivales por excelencia, que Ratajkowski ha querido rematar con un tote bag de tela y gafas de sol.

Guiño a Diana de Gales

Tan solo unos días después de pasearse por las calles de Londres luciendo un vestidazo negro que recuerda en gran medida al icónico 'vestido de la venganza' de Diana de Gales, Emily Ratajkowski ha querido replicar otro memorable estilismo de la desaparecida princesa. Fue a principios de los 90, cuando se concretaba su separación del entonces príncipe Carlos, que la madre de Guillermo puso de moda las mallas de ciclista fuera del gimnasio, en looks de calle con sudaderas extragandes, zapatillas blancas e incluso, accesorios de lujo silencioso, como unas gafas de sol o pendientes de oro.

