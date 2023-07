Emily Ratajkowski aparece enfundada en un vestidazo 'Revenge' por las calles de Londres

Es una de las mujeres más revolucionarias del panorama, todo lo que luce se convierte en objeto de culto, pero sobre todo para aquellas que quieren marcar la diferencia, ¡y sus curvas! El vestidor de Emily Ratajkowski es toda una caja de sorpresas, un día puede aparecer en un traje de estampado periódico como el que popularizó Carrie Bradshaw, y otro en el vestidazo de lo más llamativo y sensual de la historia reciente. Como ha ocurrido hace tan solo unas horas por las calles de Londres, en las que se ha dejado ver enfundada en un diseño que nos recuerda a uno que llevó todo un icono de moda en los años noventa con el que marcó para siempre el armario femenino.

Su repertorio suele guiarse por prendas de lo más sensuales que potencian su esbelta figura, y en este caso así ha sido. Para acudir a una fiesta exclusiva en la capital londinense, de la que ha sido co-organizadora, la de 32 años que triunfa sobre las pasarelas alrededor del mundo y protagonizando campañas de moda millonarias, no ha dudado en estrenar uno de los looks más fotogénicos que ha lucido hasta la fecha, ¡y nos encanta! Aunque las altas temperaturas se hayan instalado en nuestra ciudad por un largo tiempo, parece que en el país inglés aún puedes optar por tejidos más gruesos como el terciopelo.

La que hace unos beses la cazaban besándose con el artista Harry Styles, ha estrenado un impresionante vestido largo de terciopelo negro que le sienta como un guante, ¡parece que ha sido confeccionado sobre su cuerpo! Con amplios tirantes, complicadas aberturas en el pecho y torso decoradas con apliques joya en forma de cruz, y una gran raja frontal que deja a la vista sus piernas kilométricas, ha impactado a su llegada a la cita que tenía lugar en uno de los restaurantes más chics de la zona, Chiltern Firehouse.

La casa de costura que firma su look es...

Esta propuesta que podría esconder un secreto, ¿se trata del 'vestido de la venganza'? No lo sabemos, pero podría serlo... Aunque lo que más nos ha sorprendido es que no pertenece a ninguna colección de la marca Self Portrait, en realidad es una versión customizada exclusivamente para ella de otro modelo que ya tenían disponible para su compra. Un gesto con el que demuestra la buena relación que mantiene con casas de costura tan importantes como ésta, ¡incluso viste a la Kate Middleton! Pero encontramos cierta relación con el famoso vestido negro que llevó la princesa Diana de Gales tras su divorcio, ¿qué nos querrá decir con ello?