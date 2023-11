Emily Ratajkowski y Gigi Hadid nos enseñan a combinar la chaqueta de cuero con estilazo

Parece que, con la llegada del frío, cuesta más pensar en qué ponernos, especialmente si buscamos un look mono para ir a la oficina o a una cita especial con el que no renunciar a la comodidad ni a ir calentita. En realidad, es fácil caer en el combo de jersey gordo, pantalones gustosos, abrigo y mil accesorios para protegernos, pero no tanto hacerlo con estilazo. En las últimas horas, dos de las modelos internacionales más buscadas del momento nos han dejado dos ejemplos muy diferentes entre sí para hacer frente al frío con las últimas tendencias. Emily Ratajkowski y Gigi Hadid han dejado claro que, para ellas, la chaqueta de cuero es una de sus prendas estrella en la temporada otoño-invierno, y las dos adoran combinarla en conjuntos 'total black'.

La fórmula antifrío de Emily

Emily ha hecho frente a las bajas temperaturas de Nueva York con un estilismo ideal para hacer turismo, pero también apto para ir de compras, una tarde con amigas o, incluso, ir a la oficina. En su caso, ha optado por una chaqueta de piel texturizada en tono negro, un diseño corto en clave oversized con cuello camisero que ha combinado con un jersey de punto grueso y unos pantalones elásticos y acampanados a tono pertenecientes a Courreges.

Ha completado con unas zapatillas también negras, concretamente el modelo Palermo de Puma, aunque este no ha sido el complemento que más ha llamado la atención, ya que, en su cabeza, ha lucido un gran gorro de pelito en tono caramelo de Emma Brewin, una firma que también ha enamorado a Kendall Jenner.

Gigi muestra la versión más elegante de esta prenda

Por su parte, Gigi nos ha dado un ejemplo que demuestra que la chaqueta de cuero también puede ser muy elegante y protagonizar looks de oficina. Al igual que Emily, ha elegido un look monocolor negro rematado por una chaqueta de piel en este color, pero el resultado no puede ser más diferente. En su caso, la clave está en vestir a capas para mantenerse calentita, combinando un chaleco de escote en 'V', chaqueta fluida en el mismo tono y, para rematar, una blazer de piel. Se trata de una prenda de corte clásico que aporta una dosis extra de elegancia y modernidad ideal para esta temporada de bajas temperaturas.

La top ha rematado con unos pantalones estilo traje con franja lateral de raso, así como con unas bailarinas de puntera afilada en piel y bolso de asa corta a juego, concretamente el modelo Arcadie de Miu Miu. En cuanto a complementos, han llamado la atención las gafas de cristal naranja y múltiples cadenitas doradas al cuello.