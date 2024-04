Bella Hadid emociona a su hermana Gigi por su 29 cumpleaños con un bonito mensaje y fotos de su infancia “¡La vida sin ti no sería nada, yo no sería nada!”, ha comentado la pequeña ante este aniversario

Protagonizando campañas de las más virales del momento, como la de Miu Miu con su bolso Wander o la destinada a este verano de Victoria’s Secret, Gigi Hadid puede estar más que segura de que sigue siendo una de las supermodelos más cotizadas del momento. De belleza impactante y personalidad arrolladora, la estadounidense, que ya no oculta su relación con el actor Bradley Cooper y luce una nueva imagen, vivió ayer 23 de abril un día inolvidable. Y es que, precisamente coincidiendo con el Día del Libro, ella celebró su 29 cumpleaños. Por este motivo, las felicitaciones no se hicieron esperar, aunque ha habido una que le ha emocionado de forma significativa, la de su hermana pequeña Bella (27). Esta, además, ha querido compartir emotivas imágenes de su infancia juntas.

Un emotivo mensaje de Bella a Gigi Hadid

Coincidiendo con el 29 cumpleaños de Gigi, Bella Hadid ha querido darle un gran homenaje a su hermana mediana en redes sociales a través de su Instagram. Varios álbumes fotográficos han inundado su perfil social, pero también un mensaje de la más emotivo: “Feliz cumpleaños princesa de Genovia, te quiero mucho. ¡La vida sin ti no sería nada, yo no sería nada! Me inspiras y me haces sentir fuerte. […] Me siento tan afortunada. Eres la mejor y más guay mamá, mejor hermana, mejor hija y mejor amiga. ¡Cualquiera que tenga el privilegio de estar en tu órbita tiene suerte, de hecho! Te amo hermanita, me haces sentir orgullosa de ser tu hermana. ¡Estoy obsesionado contigo en todos los sentidos! Gigi Hadid, mi gelatina, risitas de por vida.”.

Las fotos más emotivas y dulces de las dos supermodelos

Sin duda, Gigi Hadid es uno de los mejores apoyos para Bella, quien ha sufrido un deterioro de su salud a causa de la enfermedad de Lyme que padece, la cual le ha obligado a despedirse temporalmente de las pasarelas y adoptar un estilo de vida diferente. Esta, además de su emotivo mensaje, ha querido que su perfil social también se llene de momentos junto a su hermana. Sin embargo, no solo ha querido que sean fotos de sus experiencias conjuntas en la moda, sino también de su infancia y niñez.

De esta forma, podemos ver una imagen tan emotiva como la que recoge un momento en el que vemos a Bella Hadid recién nacida, mientras Gigi se acerca cuidadosamente a ella y le da un beso. En otra toma similar, esta última la sostiene cuidadosamente. Tampoco faltan otros gestos de ternura entre ambas siendo pequeñas, ni divertidas fotografías donde sonríen a cámara y muestran una felicidad y complicidad indiscutible entre hermanas. La respuesta por parte de Gigi no se ha hecho esperar con bonito mensaje: “¡¡¡¡¡¡Te quiero tanto!!!!!”.