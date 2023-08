Bella Hadid comparte las duras imágenes de su estado de salud, pero su mensaje te emocionará

El pasado mes de julio las alarmas saltaron. “¿Dónde está Bella Hadid?” fue la pregunta que muchos seguidores se hicieron al ver que la modelo estadounidense estaba ausente. De hecho, desde que participara en los desfiles de Emerge Fashion Show 2022 en Catar (28 de octubre de 2022) y Miu Miu (4 de octubre de 2022) no habíamos vuelto a verla desfilar. Y es más, a muchos extrañó que no acudiera a la gala MET de 2023 ni que se dejara ver en el último Festival de Cannes, certamen donde ha protagonizado momentazos virales en las ediciones previas. La razón de esta desaparición fue que la hermana pequeña de Gigi Hadid fue que se encontraba luchando activamente contra la enfermedad de Lyme, una infección causada por la picadura de una garrapata con la que lleva conviviendo desde los 16 años.

En los últimos días, Bella Hadid ha querido publicar unas duras imágenes en las que muestra su lado más humano al desvelar cómo ha sido su lucha contra la enfermedad de Lyme. Días tirada en el sofa o la cama, pruebas constantes, vías en el brazo… y el apoyo incondicional de su mascota: “Y Dios bendiga a mi ángel Glizzy P. Beans alias Petunia alias Beans. Por nunca apartarte de mi lado ni por un segundo”. Unas frases que acompaña de fotografías reveladoras de estos duros momentos. Igualmente, también ha querido compartir un mensaje de agradecimiento a su madre, junto a varios informes que reflejan la evolución de su dolencia de la que anuncia estar curada. "Te amo. ¡Estoy tan orgullosa y feliz por ti!", comenta su hermana Gigi Hadid.

Junto a unas imágenes de sus tratamientos e informes médicos, Bella Hadid ha querido compartir estas líneas con sus más de 59 millones de seguidores: "A la pequeña yo que sufrió estaría tan orgullosa de mi yo adulta por no renunciar a mí mismo. Agradecida con mi mami por mantener todos mis registros médicos, estar a mi lado, nunca apartarse de mi lado, protegerme, apoyarme, pero sobre todo, creerme a través de todo esto. Vivir en este estado, empeorar con el tiempo y el trabajo mientras trataba de enorgullecerme a mí, a mi familia y a las personas que me apoyan, me había afectado de una manera que realmente no puedo explicar. Estar tan triste y enferma con la mayor cantidad de bendiciones/privilegios/oportunidades/amor a mi alrededor fue posiblemente la cosa más confusa de la historia. una cosa que quiero expresarles a todos ustedes es que 1: estoy bien y no tienen que preocuparse, ♥️ y 2: no cambiaría nada por nada del mundo. Si tuviera que pasar por todo esto nuevamente, para llegar aquí, a este momento exacto en el que estoy ahora, con todos ustedes, finalmente saludable, lo haría todo de nuevo. Me hizo quien soy hoy".

Y añade: "El universo funciona de las maneras más dolorosas y hermosas, pero debo decir que si estás luchando, mejorará. Lo prometo. Da un paso al lado, mantente fuerte, ten fe en tu camino, camina en tu verdad y las nubes comenzarán a despejarse. Tengo tanta gratitud y perspectiva sobre la vida, estos más de 100 días de Lyme, enfermedad crónica, tratamiento de coinfecciones, casi 15 años de sufrimiento invisible, todo valió la pena si puedo, si Dios quiere, tener una vida de repartir amor de una copa llena, y siendo capaz de ser verdaderamente yo mismo, por primera vez en la historia. Traté de elegir las imágenes más positivas que pude porque a pesar de lo dolorosa que fue esta experiencia, el resultado fue la experiencia más esclarecedora de mi vida, llena de nuevos amigos, nuevas visiones y un nuevo cerebro. Gracias por la paciencia de la increíble compañía para la que trabajo, mis seguidores y las personas que continuaron registrándose. Mis agentes Jill y Joseph por protegerme. Os amo y aprecio más de lo que puedo expresar. Gracias a mi genial doctora y a su INCREÍBLE equipo de enfermeras. ¡¡¡Os amo mucho!!! Volveré cuando esté lista. Los extraño mucho a todos ustedes. Os quiero tantísimo a todos".