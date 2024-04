Bella Hadid se sincera sobre los hábitos que le han cambiado la vida y su etapa lejos de las pasarelas

Con tan solo 27 años, Bella Hadid se ha subido a las pasarelas con mayor repercusión mediática, incluido el ya extinto pero mítico espectáculo de 'ángeles' de Victoria's Secret. Sin embargo, el deterioro de su salud a causa de la enfermedad de Lyme (la cual padece desde los 16 años) obligó a la hermana de Gigi a despedirse temporalmente del modelaje y adoptar un estilo de vida diferente al que llevada hasta hace relativamente poco. Ahora ha roto su silencio para desvelar cómo ha pasado los últimos meses y dar detalles sobre los proyectos (ajenos a la moda) que le devolvieron la alegría.

Bella Hadid se sincera tras meses de ausencia

El empeoramiento de sus síntomas de Lyme se sumó a una crisis por agotamiento que forzó a Bella a poner pausa a su carrera como modelo, pero esto no supuso un fin a su actividad laboral en todos los ámbitos porque, como sabemos, ya había probado suerte en el mundo empresarial con su marca de bebidas no alcohólicas, llamada Kin Euphorics, que vio la luz en 2021. "Se trata de brindarle a la gente algo delicioso para beber sin sentirse víctima de la 'cultura de la bebida'", explicó en esta entrevista con la edición italiana de la revista Vogue.

El próximo 2 de mayo saldrá al mercado su segundo proyecto propio y también está relacionado con su perspectiva renovada acerca del bienestar. Se trata de OreBella, una firma de belleza vinculada con la alquimia y de la que aún se tiene poca información. Con respecto a ello, solo quiso asomar: "Esta cosa es mi bebé y trabajaré tan duro como pueda para honrarla. Realmente espero que el mundo reconozca su belleza y valor".

La última vez que vimos a Bella sobre una pasarela fue en la temporada Primavera/Verano 2023 de Paris Fashion Week, celebrada en octubre de 2022. Más de un año después, decidió hacer balance de lo que ocurrió cuando se encontraba en la cúspide de su carrera. ¡Y es que acababa de ser nombrada Modelo del Año! "Creo que a través del fracaso encontramos la mejor versión de nosotros mismos", es la lección que se llevó del proceso que solo ahora comienza a dejar atrás. "¡Estoy genial! Estoy realmente clara y presente por primera vez en mi vida".

La rutina de cuidados de Bella Hadid

Además de reducir su consumo de alcohol, cuidar su alimentación y recurrir a suplementos vitamínicos de origen natural, la modelo adquirió hábitos mucho más sencillos de aplicar para mejorar su salud tanto física como mental: "Todos los días dedico algo de tiempo a hacer lo que me motiva, lo que me vuelve a encaminar, como montar a caballo, escribir, conversar con personas de mente abierta, cuidar a mi perro y simplemente estar en la naturaleza".

Cuando se siente perdida, en situaciones de mucho estrés, y necesita reconectar consigo misma, opta por caminar descalza sobre el césped o darse un baño de hielo. A este último "método de sanación" se han apuntado recientemente supermodelos como Elle MacPherson, Kendall Jenner, entre otras.

Su pasión por los caballos, una medicina que comparte con su nuevo novio

Desde que a finales de 2023 confirmó su relación con el experto jinete Adán Bañuelos, la modelo no ha parado de compartir con sus millones de seguidores lo bien que le ha sentado retomar este pasatiempo tan cercano a su corazón. Tuvo que dejar la equitación a causa de sus complicaciones de salud, pero ahora ha vuelto a formar parte de su día a día e incluso se rumorea que ha decidido vivir la mitad del tiempo en Texas, donde vive el campeón del mundo ecuestre.

Sobre el impacto positivo que ha tenido esta disciplina en su estado anímico, la modelo dijo: "Han sido parte de mi vida desde que era pequeña. La responsabilidad, el cuidado, el amor y el respeto que tengo por los caballos proviene de haber crecido con ellos. La conexión con estos animales no es comparable a ninguna relación humana. Confiaron en mí, me enseñaron lealtad y me criaron, me amaron y cuidaron de una manera que a veces la gente no podía hacerlo".

