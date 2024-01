El 'nuevo hobbie' de Bella Hadid que comparte con Kendall Jenner y no tiene nada que ver con la moda

Días antes de comenzar las vacaciones de Navidad, Bella Hadid regresaba a las calles tras varios largos meses retirada tanto de las pasarelas como de la vida pública para recuperarse de la enfermedad de Lyme que padece desde los 16 años. Parece que en este 2024 va recuperando su rutina, aunque aún lejos de los compromisos profesionales que suele tener agendados y con los que recorre el globo terráqueo. Sí, ha compartido con sus casi 70 millones de seguidores cuál es la actividad que adora, ¡y no tiene nada que ver con la industria de la moda!

A pesar de estar sumergida en el mundo de los negocios con su marca de bebidas, Kin Euphorics, convirtiéndose en una mujer de negocios, tiene muchas más habilidades, así lo ha demostrado con su última confesión a través de las redes sociales. La que está considerada como la "Kate Moss del siglo XXI", se suma a uno de los deportes más solicitados entre la jet set: la equitación. Son muchas las celebridades y compañeras de pasarela las que hemos visto cabalgar sobre un caballo como auténticas expertas, y este nuevo año parece que se suma a la amplia lista abriendo así sus horizontes (¡nunca mejor dicho!).

"Nunca dejes de probar cosas nuevas. Me siento afortunado de tener la oportunidad de seguir aprendiendo en la vida ❤️", se sincera Bella bajo el carrusel de imágenes en las que aparece abrazando al animal cariñosamente y que ya alcanza los más de 800 mil likes. Una preciosa reflexión que refleja que está comenzando una nueva era que promete dejarnos muchas más anécdotas que contar. Aunque es cierto que no es la primera vez que la vemos montar en una hípica, incluso iba a participar en los Juegos Olímpicos de 2016 a los que finalmente no pudo acudir por su enfermedad, por eso este gesto tiene tanto peso en su recuperación.

Tal es la importancia de que Bella haya salido de casa y se embarque en aventuras que su hermana Gigi no ha dudado en alabar este momentazo que quedará para el recuerdo "Muy orgullosa de ti, hermana 🤘". Su padre, el conocido arquitecto israelí Mohamed Hadid, tampoco ha perdido la oportunidad de dejarle un comentario: "Es increíble. Un poco diferente a los saltos de obstáculos... Como el día y la noche". ¿Con qué otra modelo comparte esta pasión por los caballos? ¡Con Kendall Jenner! La que pertenece al mediático clan Kardashian suele compartir estas escapadas a la naturaleza con las que protagoniza auténticas postales de película, ¿las veremos hacerlo juntas en algún momento?