Bella Hadid reaparece con un 'total look' de punto presumiendo de curvas y piernas por Nueva York

El 2023 no ha sido un gran año para Bella Hadid, ni en términos profesionales ni personales. Desde hace meses que se alejó de las pasarelas (momentáneamente) debido a la enfermedad de Lyme, una infección causada por la picadura de una garrapata con la que lleva lidiando desde los 16 años. Razón por la que ha estado desaparecida del foco mediático hasta ahora, pero por fin se ha dejado ver por las transitadas calles de Nueva York derrochando el estilo que tanto la caracteriza y añorábamos.

Son muchas las tendencias punteras que ha ido probando a lo largo del tiempo demostrando que las propuestas que se suben al catwalk, también tiene poder sobre el asfalto, pero lo más importante es defenderlas con elegancia como hace ella. Aunque es cierto que en su armario podemos encontrar infinidad de piezas llamativas, también hay otras básicas con las que no hay margen de error. Los paparazzi han logrado fotografiarla mientras disfrutaba de una tarde de compras enfundada en un gustoso dos piezas gris clarito con el que presume de curvas y piernas kilométricas.

La veinteañera se ha enfundado en un top de ochos, largo, sin tirantes y que se ciñe a las caderas, con el cuello desabotonado que cae sobre su hombro creando un efecto precioso. A conjunto, un ajustado pantalón de talle alto y corte acampanado que casi ocultan sus botines puntiagudos de tacón. Resulta ser uno de los estilismos más inspiradores y bonitos que hemos visto esta temporada, pero he aquí la gran pregunta: ¿cómo sobrevive al frío? Sabemos cuál es el secreto que ponen en práctica las expertas como ella para ir guapísima sin necesidad de llevar capas y capas de ropa encima con las que protegerte del frío: elegir un tejido adecuado.

¿A qué nos referimos? A la hora de invertir, es importante tener en cuenta qué tipo de material han utilizado para dar vida a la prenda, y en este caso el look de Bella con el que nos ha enamorado parece estar hecho de cashmere. No nos extrañaría que así fuera, ya que su hermana Gigi Hadid está triunfando con la marca de moda, Guest in Residence, que lanzó hace un año al mercado con un claro objetivo, trabajar con los mejores tejidos de la industria, entre ellos el que luce Bella. En este caso, la que es considerada una de las modelos mejores pagadas del mundo, ha completado el atuendo con una chaqueta biker vintage de piel que aporta ese toque más cañero. Ojalá vuelva por todo lo alto el próximo 2024 para dejarnos más lookazos como este.