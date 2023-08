Bella Hadid reaparece en las Islas Caimán tras su retiro por enfermedad: ¿regresará a la pasarela?

Este verano no ha resultado sencillo para Bella Hadid, quien se ha enfrentado a uno de los brotes más duros de la enfermedad de Lyme, un trastorno que lleva sufriendo desde los 16 años. Su última aparición pública fue el pasado mes de marzo durante un evento en Las Vegas, y desde entonces, no volvimos a verla frente a las cámaras. Y es que la modelo se ha sometido a un largo tratamiento para combatir la infección que sufre, que además ha acompañado con un retiro en el campo. Meses de reposo, de pruebas constantes, vías en el brazo... Fragmentos que ha ido compartiendo en sus redes sociales mientras visibilizaba su lucha contra esta afección provocada por la picadura de una garrapata.

- Gigi Hadid lanza un mensaje de apoyo a su hermana Bella tras retirarse

"Vivir en este estado, empeorar con el tiempo y el trabajo mientras trataba de que tanto yo como mi familia y las personas que me apoyan se sintieran orgullosas, me había afectado de una manera que realmente no puedo explicar", admitía hace unos días la joven de 26 años, quien recibía en 2022 el prestigioso reconocimiento de Modelo del Año. También acalaraba que se encuentra bien: "No tenéis que preocuparos. No cambaría nada, si tuviera que pasar por todo esto, lo haría de nuevo. Me ha hecho ser quien soy". Y tres semanas después de pronunciar estas palabras, parece que la modelo se encuentra ahora mucho mejor.

- Alana Hadid, la hermana de Gigi y Bella, sorprende con su debut sobre la pasarela a los 38 años

Así lo demostraban las imágenes que su amiga e influencer Fanny Bourdette-Donon, publicaba junto a Bella durante un viaje a las Islas Caimán. Allí se encuentran disfrutando de unos días de sol, playa y cócteles, como podemos apreciar en esta instantánea, donde la modelo aparece de lo más sonriente celebrando el fin de unos días complicados. "Bella acaba de terminar un tratamiento largo e intenso", explicaba su hermana Gigi a principios de agosto. "Estoy muy orgullosa de ella y emocionada por su regreso cuando se encuentre preparada".

- Sabemos cuándo dará comienzo la nueva era de Victoria's Secret con Gigi Hadid al mando

¿Volverá Bella Hadid a subirse a las pasarelas?

No lo hace desde diciembre de 2022 en Doha, Qatar, cuando desfiló en el evento benéfico de Emerge Fashion Show. Durante este año se ha perdido las diferentes presentaciones de las Semanas de la Moda debido a su tratamieno, y aunque no está claro si podremos verla en las de 2024, la modelo insiste en que volverá a trabajar: "Regresaré cuando esté lista", afirmaba en redes. Por ahora tiene otros proyectos entre manos: es la imagen de las nuevas campañas de Charlotte Tilbury, continúa promocionando su propia marca de bebidas sin alcohol, Kin Euphorics, y además ha colaborado con The Mayfair Group en el lanzamiento de una colección de sudaderas.

EL ARMARIO DE... GIGI Y BELLA HADID

Loading the player...

Haz click para ver ‘El Armario de Gigi y Bella Hadid’, un formato que desglosa al detalle las claves de los estilos actuales de las hermanas Hadid. Puedes ver más en la nueva plataforma de vídeo ¡HOLA! PLAY, donde encontrarás programas de cocina, moda, decoración y documentales biográficos de ‘royals’ y ‘celebrities’. ¡No te lo pierdas!