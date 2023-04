La inesperada confesión de Bella Hadid sobre su enfermedad: 'Odio mirarme al espejo'

Hace unos meses recibió uno de los títulos más prestigiosos dentro de su profesión: Bella Hadid fue nombrada Modelo del año, un reconocimiento que ganó gracias a su influencia tanto en la industria como en los consumidores. Con poco más de 20 desfiles anuales, ha protagonizado momentos épicos en la pasarela, como cuando lució el vestido creado con spray para Coperni. Pero el éxito profesional no siempre va reñido con la felicidad personal, algo que ha desvelado a sus seguidores a través de una serie de vídeos que ha compartido esta semana.

- Cuando el rojo es el mejor secreto para un buen look, palabra de Bella Hadid

La modelo padece la enfermedad de Lyme, una infección causada por la picadura de una garrapata -la misma que sufre Justin Bieber- y con la que lleva lidiando desde los 16 años. "El Lyme ataca a los huesos, dientes, cerebro, columna vertebral y al sistema nervioso entero", admitía en una de sus publicaciones, mientras mostraba su rostro al natural, sin rastro de maquillaje. La última zona donde le ha provocado problemas ha sido en la mandíbula, cursando con una dolorosa infección bajo los dientes. Bella ha aprovechado un segundo vídeo para profundizar más en el tema, contando cómo le afectan los brotes de Lyme a nivel personal y cómo repercuten en su carrera.

- Bella Hadid, como nunca antes la habías visto, en su nueva campaña de belleza

"Esta soy yo en un día decente", aclara, para después mostrar una impactante foto en la que aparece con un brote en la piel provocado por su enfermedad. "La mayoría de las fotos que me hago cuando atravieso uno de los brotes son así. Especialmente si tengo mucho trabajo, mi piel cambia de color, aparecen lesiones y también me siento cansada, con ansiedad, deprimida y sin motivación". Explica que estos episodios han afectado su confianza: "Odio mirame al espejo o haceme fotos últimamente porque me dan ganas de vomitar cuando me veo. Es difícil trabajar en esta profesión cuando te ves y te sientes así".

- Alerta FASHION: Bella Hadid trae de vuelta el mejor accesorio de pelo de los 90

Relata que al principio fue complicado porque los médicos no le daban un diagnóstico: "Comencé a automedicarme a los 15 años, nadie me creía a pesar de haberme hecho miles de pruebas", lo que le llevó a recorrerse diferentes centros de salud junto a su madre, hasta que dieron con el tratamiento que ahora toma. Revela que esta enfermedad también fomenta la ansiedad crónica que padece: en otra de sus publicaciones en la que aparece recién levantada, explica que cada mañana intenta repetirse afirmaciones positivas para comenzar el día: "Eres la chica más afortunada del mundo", se dice, aunque admite que le cuesta creérselo.

- Por qué Bella Hadid es la ‘Kate Moss' de la década

En 2021 la modelo habló también abiertamente sobre su salud mental, compartiendo una sinceras imágenes en las que aparecía llorando. "Este es mi día a día, todas las noches, desde hace años", aseguraba entonces. "No es real todo lo que vemos en redes sociales. A veces todo lo que necesitamos escuchar es que no estamos solos. La salud mental no es líneal, de hecho es una montaña rusa de obstáculos. Pero quiero que sepas que siempre hay luz, siempe hay una oportunidad para volver a empezar, para trabajar en ti misma. Me llevó tiempo entenderlo, pero he tenido suficientes colapsos y recaídas para saberlo", transmite a sus miles de fans.