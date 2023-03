Bella Hadid, como nunca antes la habías visto, en su nueva campaña de belleza

Cuando se trata de supermodelos, estamos acostumbradas a verlas con mil y un looks diferentes, tanto sobre las pasarelas como fuera de las mismas. Sus cambios son constantes y la melena que un día es larga y rubia, poco tiempo después, se transforma en lo contrario. Por eso, a estas alturas no nos deberíamos sorprender al ver a Kendall Jenner, Gigi Hadid o Hailey Bieber con una imagen totalmente diferente. Sin embargo, ha pasado. Porque sí, la última campaña de Bella Hadid también va a dejarte con la boca abierta cuando veas el beauty look tan impactante que luce la top.

La modelo se acaba de convertir en la nueva musa de la maquilladora de las estrellas de cine, Charlotte Tilbury, una unión muy especial para Bella Hadid, quien reconoce que la admira desde hace años: "es una verdadera fuerza creativa y ambas compartimos la pasión por potenciar la confianza de una misma". La hermana menor de las Hadid se une así al resto de caras icónicas de la firma de maquillaje en su décimo aniversario, que ya cuenta con la actriz Lily James y la modelo Jourdan Dunn entre su séquito. ¿La diferencia? Que gracias a que Bella es una de las tops favoritas de la Generación Z, van a aprovechar el poder de las plataformas digitales para crear productos nuevos y contenido original.

Mientras vemos cómo avanza esta genial asociación, lo que queda claro es la importancia que tiene para la top sentirse bien consigo misma y eso también pasa por tener una imagen que le aporte confianza. "Para mí es muy importante poder confiar en mi maquillaje, y sé que la calidad y la tecnología de las fórmulas de Charlotte me permiten sentirme segura de mí misma, desde las alfombras rojas, a los desfiles de moda y hasta en los shootings", cuenta Bella Hadid, quien aunque puede presumir de haber sido elegida como la mejor modelo del año en 2022, lo cierto es que hasta ella misma ha dado a conocer a través de sus redes sociales, los momentos difíciles que ha pasado.

Así, para esta campaña tan especial, Bella Hadid ha lucido, además de un mono negro satinado de la colección de Primavera/verano 2022 de Saint Laurent, un beauty look digno de una diva de Hollywood realizado por la hija de la maquilladora, Sofia Tilbury, a base de unos foxy eyes con delineado en el párpado superior y unos labios rojos supermarcados. Una imagen que nos avanza las tendencias de maquillaje de cara a la primavera, donde los tonos nude dejan de ser los protagonistas. En cuanto al cabello, ha sido Jeelan Nadirah Aleem quien se ha encargado de recogerle toda la melena hacia atrás y peinarla en dos trenzas extra-largas, un look completamente diferente al rubio platino que tiene hoy Bella Hadid. ¡Pincha en el vídeo para ver cómo se ha hecho esta exclusiva campaña!