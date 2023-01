Alerta FASHION: Bella Hadid trae de vuelta el mejor accesorio de pelo de los 90

Después del revival de los 2000, parece que toca irse unos cuantos años más atrás para encontrar el accesorio que volverá a ser tendencia la próxima temporada, la cinta del pelo que ya llevamos en los 90. ¿La encargada de rescatarla? Bella Hadid. Sí, porque aunque parecía difícil dar un salto en el tiempo hacia esa época marcada por las Spice Girls y Christina Aguilera, la menor de las Hadid le ha debido de coger el gusto a vestir con prendas y complementos de décadas pasadas. La hemos visto agotar todas y cada una de las tendencias dosmileras: faldas cargo, pantalones de tiro bajo o los bolsos de asa corta... quizá por eso, ahora se lanza a la conquista noventera, y quién sabe si la traerá de vuelta.

Bella Hadid lanza un mensaje a quienes critican su forma de vestir

La modelo está disfrutando de unos días junto a sus amigos en la playa y allí ha escogido la cinta del pelo como el accesorio perfecto para acompañar su bikini. ¿Será esta la tendencia del próximo verano? Aún no lo sabemos, pero lo que sí es cierto, es que Bella Hadid no solo ha recurrido a este tipo de diadema para este plan tan apetecible, porque también la vimos hace unos meses, durante su viaje a París, luciendo un estilo muy deportivo con el mismo complemento a conjunto, esta vez en color gris.

De Dua Lipa a Bella Hadid y Sydney Sweeney: las chicas que han marcado la moda de 2022

Pero Bella Hadid no ha sido la única que se ha rendido a este simple accesorio de pelo de los 90, porque Chiara Ferragni también se ha atrevido con él y no solo para un look relajado en un día de playa, sino para un estilismo de día combinándola con prendas de abrigo negras. Dado que tanto la modelo como la influencer italiana son dos de las celebrities más imitadas en moda, todo indica a que la cinta del pelo se convertirá en tendencia y que vas a necesitar una cuanto antes. Avisada quedas.