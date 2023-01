El abrigo de pelo de Chiara Ferragni es perfecto tanto para los looks de día como para los de noche

Todas sabemos que las celebrities y las influencers tienen la suerte de poder disponer de un montón de ropa y accesorios, pero eso no significa que no puedan repetirlos en diferentes looks. Por eso es importante invertir en prendas que sean muy versátiles y admitan más de una combinación. Un ejemplo son los abrigos, que nos sirven (y nos visten) para más de un estilismo, ya sea de día o de noche. Si no sabes cómo, mira a Chiara Ferragni, que ha creado dos looks completamente diferentes y en cuestión de horas con un abrigo de pelo como elemento común. Y sí, el resultado es, una vez más, ideal.

Chiara Ferragni y otras 'celebrities' confirman que el marrón es el nuevo tono de las prendas 'efecto cuero'

La influencer italiana sigue disfrutando de las navidades en los Alpes de Siusi, en la provincia italiana de Tirol del Sur, y desde allí nos está dejando un montón de looks superinspiradores. ¿El último? Este a base de unos leggings de vinilo con una sudadera gris y unas botas moteras, que combinó con su abrigo negro de pelito de Yves Saint Laurent. Un estilismo de día muy calentito para este plan de montaña, que transformó horas más tarde en un look, también total black, de noche. Porque sí, no hay nada más práctico (y más si te vas de viaje) que hacerte con una prenda de abrigo que te sirva para todos los días.

Así, para uno de los eventos de por la noche, Chiara Ferragni lució unos pantalones rectos y un crop top con atado brillante en la parte delantera.

¿Que no es posible ir a la nieve con vaqueros? Chiara Ferragni sabe cómo lograrlo sin pasar frío

Una de las tendencias más vistas

Los abrigos de pelo son una de las prendas más en auge este invierno y no nos extraña: son bonitos, muy versátiles y nos mantienen calentitas. Por eso, no es de extrañar que las tiendas se hayan llenado de un montón de versiones diferentes, desde los estampados a los lisos, pasando por los de borreguito y los más o menos largos. Pero si lo que quieres es uno como el de Chiara Ferragni que te sirva para looks de día y de noche, este de Zara (119 euros) es perfecto.