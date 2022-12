¿Que no es posible ir a la nieve con vaqueros? Chiara Ferragni sabe cómo lograrlo sin pasar frío

Recién estrenado el invierno y con la nieve cubriendo ya las montañas, uno de los mejores planes que se pueden hacer es hacer una escapada a la naturaleza. Eso sí, sin perder ni un ápice de estilo a la hora de vestir. Como ya sabes, el ir muy abrigada no significa que no podamos crear looks bonitos y sofisticados. Así, decantarse por un abrigo tipo plumas es un punto bastante clave, pero, ¿qué pasa con el resto del estilismo? Es normal que a la hora de hacer la maleta para un plan de nieve nos entren dudas porque, al fin y al cabo, nuestro divertimento irá ligado a cómo nos encontremos de cómodas con la ropa que llevamos puesta. ¿Lo bueno? Que una vez más ha venido Chiara Ferragni para darnos la clave de cómo ir perfectamente abrigadas y guapas al mismo tiempo.

La empresaria e influencer italiana se ha ido a pasar unos días en familia a los Alpes de Siusi, en la provincia italiana de Tirol del Sur, y además de llevar con ella un plumas superabrigado con capucha de MooRER, ¡se ha atrevido a llevar un look total denim! Sí, a pesar de que quizá este tejido sería nuestra última elección para ir a la nieve en detrimento de, por ejemplo, la pana que es más calentita, Chiara Ferragni ha lucido unos vaqueros de tiro alto rectos y los ha combinado con una camisa de Levi's con tachuelitas.

La empresaria ha ido muy abrigada porque además, ha incluido debajo de su camisa, un jersey de cuello vuelto en color blanco. Recurrir a este tipo de prendas básicas es un acierto total porque nos permiten sumar capas al estilismo e ir más abrigadas sin contrarrestar la comodidad. Y por supuesto, si tienes pensado ir a la montaña en esta época, no puedes olvidarte de un buen calzado. Unos botines altos con pelito por dentro y adaptados a la nieve como los que lleva Chiara Ferragni, serán tu mayor aliado para disfrutar del plan.