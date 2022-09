Bella Hadid y su novio, Marc Kalman, protagonistas en Londres con sus looks 'Matrix' a juego

Lo pusieron de moda David y Victoria Beckham a principios de los 2000, cuando ambos posaban con aquellos peculiares looks a juego que han terminado pasando a la historia. Y aunque pensábamos que la tendencia de coordinar estilismos con tu pareja quedaba ya en el pasado, lo cierto es que este año hemos sido testigos de cómo ha regresado a las alfombras rojas de la mano de celebrities como Nicola Peltz y Brooklyn Beckham -siguiendo el legado familiar- o, más recientemente, con Bella Hadid y su novio, Marc Kalman. Ambos se pasaron anoche por una fiesta que la firma Burberry celebraba en Londres y lograron convertir su aparición estelar en todo un momentazo FASHION. ¿El motivo? Los atuendos que llevaban, aparentemente inspirados en una de las sagas cinematográficas más famosas.

- "La mejor persona", Bella Hadid celebra su amor con Marc Kalman con una romántica fotografía

Color negro, gafas de sol (incluso de noche), tejidos como el cuero y, por supuesto, una gabardina larga. Los elementos que caracterizan el look de la pareja han hecho inevitable que los internautas comparen los conjuntos de Bella y Marc con los que lucían los protagonistas de las películas de Matrix. Más de dos décadas después, Neo y Trinity parecen servir de referencia a la modelo, quien a menudo suele posar con prendas de inspiración dosmilera como estas. Eso sí, en esta ocasión se trataba de un dresscode con una explicación detrás.

- Alerta FASHION: regresa el accesorio más polémico de los 80 y Bella Hadid ya lo ha estrenado

Y es que Bella lleva años trabajando junto a Burberry, siendo embajadora y modelo para la firma. Por eso ayer no podía faltar a la exclusiva fiesta que la casa de modas británica celebraba. Al evento también asistieron otros famosos como Irina Shayk, Winnie Harlow o Kanye West, todos ellos luciendo prendas de sus últimas colecciones. La marca había celebrado antes su desfile primavera-verano 2023, presentando sobre la pasarela variadas propuestas en las que el color negro y los diseños con cierto aire grunge no faltaron. De ahí que la mayoría de los invitados llevaran prendas de este estilo a la celebración, que suponía además la despedida de Riccardo Tisci, su director creativo.

Aunque, en realidad, la modelo no necesita ninguna excusa para darle a sus looks este toque de ciencia ficción. A menudo se deja ver con total looks en color negro, gafas oscuras o gabardinas de este estilo, como en este conjunto de street style donde lucía una muy similar.